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Выступление Зеленского в Сенате и очередная "речь" Безуглой по поводу волонтеров — эфир Новини.LIVE

5 декабря 2023 19:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Выступление Зеленского в Сенате и очередная "речь" Безуглой по поводу волонтеров — эфир Новини.LIVE
Политтехнолог Тарас Загородний. Коллаж: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Ведущий Сергей Гулюк вместе с политтехнологом Тарасом Загородним обсудят выступление Президента Украины Владимира Зеленского и очередную скандальную "речь" народного депутата Марьяны Безуглой. Также коснутся темы сложностей в "Укроборонпроме".

Посмотреть эфир, который начнется в 19:50, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Политтехнолог Тарас Загородний дал интервью каналу Новини.LIVE. Вместе с ведущим Сергеем Гулюком они говорили о выступлении Президента Зеленского перед Сенатом США перед голосованием о помощи Украине. Кроме того, обсудят сложности "Укроборонпрома". Также коснулись очередного выступления Безуглой по поводу волонтеров и невероятного опыта Главнокомандующего Валерия Залужного.

Напомним, нардеп Марьяна Безуглая обратилась к украинцам с призывом вступать в ряды ВСУ. Она отметила, что лучшим волонтерством на следующий год станет служба на фронте.

Добавим, Владимир Зеленский обратится в сенат США во время закрытого брифинга 5 декабря. Глава государства расскажет о ситуации на поле боя в Украине и необходимости военной помощи.

Также мы писали, что 5 декабря отмечают Международный день волонтера. В честь праздника Президент Украины Владимир Зеленский обратился к волонтерам, поблагодарил их от всей страны и вручил государственные награды.

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