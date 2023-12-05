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Виступ Зеленського у Сенаті та чергова "промова" Безуглої щодо волонтерів — ефір Новини.LIVE

5 грудня 2023 19:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Виступ Зеленського у Сенаті та чергова "промова" Безуглої щодо волонтерів — ефір Новини.LIVE
Політтехнолог Тарас Загородній. Колаж: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Ведучий Сергій Гулюк разом з політтехнологом Тарасом Загороднім обговорять виступ Президента України Володимира Зеленського та чергову скандальну "промову" народного депутата Мар'яни Безуглої. Також торкнуться теми складнощів у "Укроборонпромі".

Подивитися ефір, який розпочнеться о 19:50, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Політтехнолог Тарас Загородній дав інтерв’ю каналу Новини.LIVE. Разом з ведучим Сергієм Гулюком вони говорили про виступ Президента Зеленського перед Сенатом США перед голосуванням щодо допомоги Україні. Крім того, обговорять труднощі "Укроборонпрому". Також торкнулися чергового виступу Безуглої щодо волонтерів та неймовірного досвіду Головнокомандувача Валерія Залужного.

Нагадаємо, нардепка Мар'яна Безугла звернулася до українців із закликом вступати до лав ЗСУ. Вона відзначила, що найкращим волонтерством наступного року стане служба на фронті.

Додамо, Володимир Зеленський звернеться до сенату США під час закритого брифінгу 5 грудня. Глава держави розповість про ситуацію на полі бою в Україні та необхідність військової допомоги.

Також ми писали, що 5 грудня відзначають Міжнародний день волонтера. З нагоди свята Президент України Володимир Зеленський звернувся до волонтерів, подякував їм від усієї країни та вручив державні нагороди.

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