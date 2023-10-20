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В результате обстрела Кривого Рога есть погибшие и раненые, — Лысак

20 октября 2023 21:27
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Илья Рябинин
редактор
В результате обстрела Кривого Рога есть погибшие и раненые, — Лысак
Последствия обстрелов Кривого Рога 8 сентября. Архивное фото: Игорь Клименко/МВД
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В пятницу вечером, 20 октября, армия России попала по одному из дачных кооперативов Кривого Рога в Днепропетровской области. Информация о последствиях еще уточняется.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Удар по Кривому Рогу 20 октября

"Очередной теракт российской армии против мирных людей. Враг попал ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге", — говорит Лысак.

По его словам, в результате удара погиб 60-летний мужчина. Еще одна женщина 57 лет получила осколочные ранения. В настоящее время она находится в больнице в тяжелом состоянии.

В результате обстрела Кривого Рога погибли и ранены, — Лисак
Пост Лысака. Источник: Telegram

В результате удара возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Пока уточняются все последствия удара.

Напомним, что ранее в Кривом Роге обнаружили тело 20-летнего парня. Также мэр города Александр Вилкул рассказал, как сейчас Кривой Рог снабжается водой.

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