В результате обстрела Кривого Рога есть погибшие и раненые, — Лысак
В пятницу вечером, 20 октября, армия России попала по одному из дачных кооперативов Кривого Рога в Днепропетровской области. Информация о последствиях еще уточняется.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Удар по Кривому Рогу 20 октября
"Очередной теракт российской армии против мирных людей. Враг попал ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге", — говорит Лысак.
По его словам, в результате удара погиб 60-летний мужчина. Еще одна женщина 57 лет получила осколочные ранения. В настоящее время она находится в больнице в тяжелом состоянии.
В результате удара возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.
Пока уточняются все последствия удара.
Напомним, что ранее в Кривом Роге обнаружили тело 20-летнего парня. Также мэр города Александр Вилкул рассказал, как сейчас Кривой Рог снабжается водой.
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