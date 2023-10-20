Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Внаслідок обстрілу Кривого Рогу є загиблі та поранені, — Лисак arrow

Внаслідок обстрілу Кривого Рогу є загиблі та поранені, — Лисак

20 жовтня 2023 21:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Внаслідок обстрілу Кривого Рогу є загиблі та поранені, — Лисак
Наслідки обстрілу Кривого Рогу 8 вересня. Архівне фото: Ігор Клименко/МВС
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У п'ятницю увечері, 20 жовтня, армія Росії влучила по дачному кооперативу Кривого Рогу у Дніпропетровській області. Інформація про наслідки ще уточнюється.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Читайте також:

Удар по Кривому Рогу 20 жовтня

"Черговий теракт російської армії проти мирних людей. Ворог поцілив ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі", — каже Лисак.

За його словами, внаслідок удару загинув 60-річний чоловік. Ще одна жінка 57 років отримала осколкові поранення. Наразі вона перебуває в лікарні у важкому стані. 

Внаслідок обстрілу Кривого Рогу є загиблі та поранені, — Лисак
Пост Лисака. Джерело: Telegram

Внаслідок удару сталась пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. 

Наразі уточнюються всі наслідки удару.

Нагадаємо, що раніше у Кривому Розі знайшли тіло 20-річного хлопця. Також мер міста Олександр Вілкул розповів, як наразі Кривий Ріг забезпечується водою. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі