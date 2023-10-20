Внаслідок обстрілу Кривого Рогу є загиблі та поранені, — Лисак
У п'ятницю увечері, 20 жовтня, армія Росії влучила по дачному кооперативу Кривого Рогу у Дніпропетровській області. Інформація про наслідки ще уточнюється.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Удар по Кривому Рогу 20 жовтня
"Черговий теракт російської армії проти мирних людей. Ворог поцілив ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі", — каже Лисак.
За його словами, внаслідок удару загинув 60-річний чоловік. Ще одна жінка 57 років отримала осколкові поранення. Наразі вона перебуває в лікарні у важкому стані.
Внаслідок удару сталась пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.
Наразі уточнюються всі наслідки удару.
Нагадаємо, що раніше у Кривому Розі знайшли тіло 20-річного хлопця. Також мер міста Олександр Вілкул розповів, як наразі Кривий Ріг забезпечується водою.
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