Внаслідок обстрілу Кривого Рогу є загиблі та поранені, — Лисак

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 8 вересня. Архівне фото: Ігор Клименко/МВС

У п'ятницю увечері, 20 жовтня, армія Росії влучила по дачному кооперативу Кривого Рогу у Дніпропетровській області. Інформація про наслідки ще уточнюється.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Удар по Кривому Рогу 20 жовтня

"Черговий теракт російської армії проти мирних людей. Ворог поцілив ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі", — каже Лисак.

За його словами, внаслідок удару загинув 60-річний чоловік. Ще одна жінка 57 років отримала осколкові поранення. Наразі вона перебуває в лікарні у важкому стані.

Пост Лисака. Джерело: Telegram

Внаслідок удару сталась пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

Наразі уточнюються всі наслідки удару.

Нагадаємо, що раніше у Кривому Розі знайшли тіло 20-річного хлопця. Також мер міста Олександр Вілкул розповів, як наразі Кривий Ріг забезпечується водою.