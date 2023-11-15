В результате повторного удара по Запорожью погибли спасатели, — Зеленский
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожской области днем 15 ноября. Когда на место попадания прибыли спасатели, оккупанты повторно ударили, в результате чего есть погибшие среди бойцов ГСЧС.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Во время повторного удара по Запорожью погибли спасатели
"Другой российский удар — по Запорожской области, тоже ракетный. Среди погибших — ребята-спасатели. Они прибыли на место после первого попадания, начали помогать. И был повторный удар. Мои соболезнования всем, чьих родных и близких забрал российский террор", — отметил президент.
Кроме того, Зеленский упомянул о ночном ракетном ударе россиян по Селидово в Донецкой области.
"Просто по жилым домам. Четыре ракеты. Есть погибшие. Вероятно, есть люди под завалами. Весь день продолжается разбор завалов", — подчеркнул он.
По словам президента, в Селидово разрушены более 20 домов.
Напомним, что в ночь на 15 ноября россияне ударили четырьмя ракетами по жилым кварталам в Селидово Донецкой области. Сейчас там продолжаются поисково-спасательные работы.
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