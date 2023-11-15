Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Внаслідок повторного удару по Запоріжжю загинули рятувальники, — Зеленський arrow

Внаслідок повторного удару по Запоріжжю загинули рятувальники, — Зеленський

15 листопада 2023 22:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Внаслідок повторного удару по Запоріжжю загинули рятувальники, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росіяни завдали ракетного удару по Запорізькій області вдень 15 листопада. Коли на місце влучання прибули рятувальники, окупанти повторно вдарили, внаслідок чого є загиблі серед бійців ДСНС. 

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:

Під час повторного удару по Запоріжжю загинули рятувальники

"Інший російський удар — по Запорізькій області, теж ракетний. Серед загиблих — хлопці-рятувальники. Вони прибули на місце після першого влучання, почали допомагати. І був повторний удар. Мої співчуття всім, чиїх рідних і близьких забрав російський терор", — зазначив президент.
 
Крім того, Зеленський згадав про нічний ракетний удар росіян по Селидовому в Донецькій області.

"Просто по житлових будинках. Чотири ракети. Є загиблі. Імовірно, є люди під завалами. Увесь день триває розбір завалів", — наголосив він.

За словами президента, у Селидовому зруйновані понад 20 будинків.

null
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що у ніч проти 15 листопада росіяни вдарили чотирма ракетами по житлових кварталах у Селидовому Донецької області. Наразі там тривають пошуково-рятувальні роботи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі