Внаслідок повторного удару по Запоріжжю загинули рятувальники, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Росіяни завдали ракетного удару по Запорізькій області вдень 15 листопада. Коли на місце влучання прибули рятувальники, окупанти повторно вдарили, внаслідок чого є загиблі серед бійців ДСНС.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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"Інший російський удар — по Запорізькій області, теж ракетний. Серед загиблих — хлопці-рятувальники. Вони прибули на місце після першого влучання, почали допомагати. І був повторний удар. Мої співчуття всім, чиїх рідних і близьких забрав російський терор", — зазначив президент.



Крім того, Зеленський згадав про нічний ракетний удар росіян по Селидовому в Донецькій області.

"Просто по житлових будинках. Чотири ракети. Є загиблі. Імовірно, є люди під завалами. Увесь день триває розбір завалів", — наголосив він.

За словами президента, у Селидовому зруйновані понад 20 будинків.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що у ніч проти 15 листопада росіяни вдарили чотирма ракетами по житлових кварталах у Селидовому Донецької області. Наразі там тривають пошуково-рятувальні роботи.