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Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину — есть раненые

20 марта 2024 10:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину — есть раненые
Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область ночью, 20 марта. В результате вражеской атаки ранения получили шесть человек. Кроме того, есть значительные повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Отмечается, что оккупанты ударили по Синельниковскому району. Из-за обстрелов ранены шесть человек, пятеро из них находятся в больнице. Среди пострадавших два подростка — 13-летняя девочка и 15-летний парень.

Кроме того, вражеская атака разрушила пять частных домов, повреждены линии электропередач и газопровод.

Также по словам Лысогора, под прицелом оккупантов был и Никополь. В городе поврежден магазин и коммунальное предприятие, жилье, хозяйственные постройки и авто.

В результате обстрелов пострадал 27-летний мужчина.

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Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак\Telegram
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Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак\Telegram

Напомним, в течение суток российские оккупанты нанесли 350 ударов по Запорожской области. Под прицелом врага находилось 10 населенных пунктов.

Также на днях оккупанты обстреляли баллистикой инфраструктурный объект в Николаеве. В результате атаки один человек погиб, еще девять получили ранения.

война
россияне
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оккупанты
Никополь
война в Украине

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