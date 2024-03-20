Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину — є поранені
Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область уночі, 20 березня. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали шестеро людей. Крім того, є значні пошкодження цивільної інфраструктури.
Про це розповів очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині
Зазначається, що окупанти вдарили по Синельниківському районі. Через обстріли поранені шестеро людей, п’ятеро з них — перебувають в лікарні. Серед постраждалих двоє підлітків — 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець.
Крім того, ворожа атака зруйнувала п'ять приватних будинків, пошкоджені лінії електропередач і газогін.
Також за словами Лисогора, під прицілом окупантів був і Нікополь. У місті пошкоджено магазин та комунальне підприємство, житло, господарські споруди та авто.
Внаслідок обстрілів постраждав 27-річний чоловік.
Нагадаємо, впродовж доби російські окупанти завдали 350 ударів по Запорізькій області. Під прицілом ворога було 10 населених пунктів.
Також днями окупанти обстріляли балістикою інфраструктурний об'єкт у Миколаєві. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще дев’ятеро отримали поранення.
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