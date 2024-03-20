Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину — є поранені

Наслідки обстрілів. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область уночі, 20 березня. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали шестеро людей. Крім того, є значні пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це розповів очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині

Зазначається, що окупанти вдарили по Синельниківському районі. Через обстріли поранені шестеро людей, п’ятеро з них — перебувають в лікарні. Серед постраждалих двоє підлітків — 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець.

Крім того, ворожа атака зруйнувала п'ять приватних будинків, пошкоджені лінії електропередач і газогін.

Також за словами Лисогора, під прицілом окупантів був і Нікополь. У місті пошкоджено магазин та комунальне підприємство, житло, господарські споруди та авто.

Внаслідок обстрілів постраждав 27-річний чоловік.

Наслідки обстрілів. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Наслідки обстрілів. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Нагадаємо, впродовж доби російські окупанти завдали 350 ударів по Запорізькій області. Під прицілом ворога було 10 населених пунктів.

Також днями окупанти обстріляли балістикою інфраструктурний об'єкт у Миколаєві. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще дев’ятеро отримали поранення.