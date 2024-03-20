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Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину — є поранені

20 березня 2024 10:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину — є поранені
Наслідки обстрілів. Фото: Сергій Лисак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область уночі, 20 березня. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали шестеро людей. Крім того, є значні пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це розповів очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 

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Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині

Зазначається, що окупанти вдарили по Синельниківському районі. Через обстріли поранені шестеро людей, п’ятеро з них — перебувають в лікарні. Серед постраждалих двоє підлітків —  13-річна дівчинка та 15-річний хлопець. 

Крім того, ворожа атака зруйнувала п'ять приватних будинків, пошкоджені лінії електропередач і газогін.

Також за словами Лисогора, під прицілом окупантів був і Нікополь. У місті пошкоджено магазин та комунальне підприємство, житло, господарські споруди та авто.

Внаслідок обстрілів постраждав 27-річний чоловік.  

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Наслідки обстрілів. Фото: Сергій Лисак\Telegram
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Наслідки обстрілів. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Нагадаємо, впродовж доби російські окупанти завдали 350 ударів по Запорізькій області. Під прицілом ворога було 10 населених пунктів. 

Також днями окупанти обстріляли балістикою інфраструктурний об'єкт у Миколаєві. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще дев’ятеро отримали поранення.

війна
росіяни
Дніпропетровська область
обстріли
окупанти
Нікополь
війна в Україні

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