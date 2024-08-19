Ночная атака Украины 19 августа — ПВО сбила 11 дронов

Ночью россияне атаковали Украину дронами — сколько "шахедов" сбили Воздушные силы
Российские оккупанты ночью против 19 августа выпустили по Украине 11 ударных дронов типа "Shahed". Воздушные силы уничтожили все вражеские цели.
Об этом сообщил Командующий Воздушными силами Николай Олещук в своем Telegram.
Ночная атака Украины 19 августа
Олещук рассказал, что сегодня ночью россияне выпустили 11 "шахедов" из Курского направления и Приморско-Ахтарскую (РФ).
"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями, авиацией и средствами РЭБ Воздушных Сил все вражеские БпЛА сбиты", — говорится в сообщении.
Командующий ПС добавил, что российские дроны сбили в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях.
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