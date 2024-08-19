Ночная атака Украины 19 августа — ПВО сбила 11 дронов

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты ночью против 19 августа выпустили по Украине 11 ударных дронов типа "Shahed". Воздушные силы уничтожили все вражеские цели.

Об этом сообщил Командующий Воздушными силами Николай Олещук в своем Telegram.

Читайте также:

Ночная атака Украины 19 августа

Олещук рассказал, что сегодня ночью россияне выпустили 11 "шахедов" из Курского направления и Приморско-Ахтарскую (РФ).

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями, авиацией и средствами РЭБ Воздушных Сил все вражеские БпЛА сбиты", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО. Фото: t.me/ComAFUA

Командующий ПС добавил, что российские дроны сбили в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях.