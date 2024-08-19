Нічна атака України 19 серпня — ППО збила 11 дронів

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти вночі проти 19 серпня випустили по Україні 11 ударних дронів типу "Shahed". Повітряні сили знищили усі ворожі цілі.

Про це повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram.

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Олещук розповів, що сьогодні вночі росіяни випустили 11 "шахедів" з Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська (РФ).

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО. Фото: t.me/ComAFUA

Командувач ПС додав, що російські дрони збили у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.