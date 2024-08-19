Нічна атака України 19 серпня — ППО збила 11 дронів

Вночі росіяни атакували Україну дронами — скільки "шахедів" збили Повітряні сили
Російські окупанти вночі проти 19 серпня випустили по Україні 11 ударних дронів типу "Shahed". Повітряні сили знищили усі ворожі цілі.
Про це повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram.
Нічна атака України 19 серпня
Олещук розповів, що сьогодні вночі росіяни випустили 11 "шахедів" з Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська (РФ).
"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито", — йдеться у повідомленні.
Командувач ПС додав, що російські дрони збили у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.
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