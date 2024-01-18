Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Военачальник НАТО считает, что война в Украине "зашла в тупик" arrow

Военачальник НАТО считает, что война в Украине "зашла в тупик"

18 января 2024 21:26
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Военачальник НАТО считает, что война в Украине "зашла в тупик"
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Война в Украине зашла в тупик, на этой фазе не стоит ожидать значительных достижений ни с украинской, ни с российской стороны. Североатлантический альянс нуждается в военной трансформации для укрепления коллективной обороны и поддержки Украины.

Об этом на встрече руководителей Альянса в Брюсселе заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает Reuters.

Читайте также:

НАТО нужна военная трансформация

По словам адмирала, уже несколько месяцев ситуация на украинском фронте остается неизменной. Он отметил, что НАТО должно изменить свое видение определенных вещей и осуществить трансформацию из эффективности в результативность. Это важно для увеличения боевого потенциала Североатлантического союза и укрепления коллективной обороны и поддержки Украины.

"С момента вторжения России в Украину в 2022 году страны Запада должны настроить свое мышление на эпоху, в которой все может произойти в любое время, эпоху, в которой мы должны ожидать неожиданное, эпоху, в которой нам нужно сосредоточиться на эффективности, чтобы быть полностью эффективным. Нам нужна военная трансформация НАТО", — сказал адмирал.

Также Бауэр напомнил и прокомментировал недавние атаки украинских городов. Он указал, что они были разрушительны, но бессмысленны в военном плане.

"У Украины будет наша поддержка каждый следующий день, потому что результат этой войны будет определять судьбу мира", — сказал военачальник НАТО.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам Запада не следует экспериментировать с поставкой помощи для Украины. Если наше государство проиграет войну, начнется большой кризис в Европе и война между Североатлантическим альянсом и Россией.

Добавим, глава республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что надеется на рассмотрение двухпартийного соглашения о финансировании Украины и безопасности границ уже на следующей неделе. Он выразил уверенность, что Белый дом и демократы в Сенате придут к компромиссу.

война
НАТО
финансовая помощь
военная помощь
Украина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме