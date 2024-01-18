Военачальник НАТО считает, что война в Украине "зашла в тупик"
Война в Украине зашла в тупик, на этой фазе не стоит ожидать значительных достижений ни с украинской, ни с российской стороны. Североатлантический альянс нуждается в военной трансформации для укрепления коллективной обороны и поддержки Украины.
Об этом на встрече руководителей Альянса в Брюсселе заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает Reuters.
НАТО нужна военная трансформация
По словам адмирала, уже несколько месяцев ситуация на украинском фронте остается неизменной. Он отметил, что НАТО должно изменить свое видение определенных вещей и осуществить трансформацию из эффективности в результативность. Это важно для увеличения боевого потенциала Североатлантического союза и укрепления коллективной обороны и поддержки Украины.
"С момента вторжения России в Украину в 2022 году страны Запада должны настроить свое мышление на эпоху, в которой все может произойти в любое время, эпоху, в которой мы должны ожидать неожиданное, эпоху, в которой нам нужно сосредоточиться на эффективности, чтобы быть полностью эффективным. Нам нужна военная трансформация НАТО", — сказал адмирал.
Также Бауэр напомнил и прокомментировал недавние атаки украинских городов. Он указал, что они были разрушительны, но бессмысленны в военном плане.
"У Украины будет наша поддержка каждый следующий день, потому что результат этой войны будет определять судьбу мира", — сказал военачальник НАТО.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам Запада не следует экспериментировать с поставкой помощи для Украины. Если наше государство проиграет войну, начнется большой кризис в Европе и война между Североатлантическим альянсом и Россией.
Добавим, глава республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что надеется на рассмотрение двухпартийного соглашения о финансировании Украины и безопасности границ уже на следующей неделе. Он выразил уверенность, что Белый дом и демократы в Сенате придут к компромиссу.
Читайте Новини.LIVE!