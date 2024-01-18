Военачальник НАТО считает, что война в Украине "зашла в тупик"

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Фото: REUTERS

Война в Украине зашла в тупик, на этой фазе не стоит ожидать значительных достижений ни с украинской, ни с российской стороны. Североатлантический альянс нуждается в военной трансформации для укрепления коллективной обороны и поддержки Украины.

Об этом на встрече руководителей Альянса в Брюсселе заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает Reuters.

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НАТО нужна военная трансформация

По словам адмирала, уже несколько месяцев ситуация на украинском фронте остается неизменной. Он отметил, что НАТО должно изменить свое видение определенных вещей и осуществить трансформацию из эффективности в результативность. Это важно для увеличения боевого потенциала Североатлантического союза и укрепления коллективной обороны и поддержки Украины.

"С момента вторжения России в Украину в 2022 году страны Запада должны настроить свое мышление на эпоху, в которой все может произойти в любое время, эпоху, в которой мы должны ожидать неожиданное, эпоху, в которой нам нужно сосредоточиться на эффективности, чтобы быть полностью эффективным. Нам нужна военная трансформация НАТО", — сказал адмирал.

Также Бауэр напомнил и прокомментировал недавние атаки украинских городов. Он указал, что они были разрушительны, но бессмысленны в военном плане.

"У Украины будет наша поддержка каждый следующий день, потому что результат этой войны будет определять судьбу мира", — сказал военачальник НАТО.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам Запада не следует экспериментировать с поставкой помощи для Украины. Если наше государство проиграет войну, начнется большой кризис в Европе и война между Североатлантическим альянсом и Россией.

Добавим, глава республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что надеется на рассмотрение двухпартийного соглашения о финансировании Украины и безопасности границ уже на следующей неделе. Он выразил уверенность, что Белый дом и демократы в Сенате придут к компромиссу.