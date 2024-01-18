Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Воєначальник НАТО вважає, що війна в Україні "зайшла в глухий кут" arrow

Воєначальник НАТО вважає, що війна в Україні "зайшла в глухий кут"

18 січня 2024 21:26
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Воєначальник НАТО вважає, що війна в Україні "зайшла в глухий кут"
Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Війна в Україні зайшла у глухий кут, на цій фазі не варто очікувати значних досягнень ні з українського, ні з російського боку. Північноатлантичному альянсу потрібна військова трансформація для зміцнення колективної оборони та підтримки України.

Про це на зустрічі керівників Альянсу в Брюсселі заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє Reuters.

Читайте також:

НАТО потрібна військова трансформація

За словами адмірала, вже впродовж декількох місяців ситуація на українському фронті залишається незмінною. Він зауважив, що НАТО потрібно змінити своє бачення щодо певних речей та здійснити трансформацію з ефективності в результативність. Це важливо для збільшення бойового потенціалу Альянсу і зміцнення колективної оборони та підтримки України.

"З моменту вторгнення Росії в Україну в 2022 році країни Заходу повинні налаштувати своє мислення на епоху, в якій все може статися в будь-який час, епоху, в якій ми повинні очікувати несподіване, епоху, в якій нам потрібно зосередитися на ефективності, щоб бути повністю ефективним. Нам потрібна військова трансформація НАТО", — сказав адмірал.

Також Бауер нагадав та прокоментував нещодавні російські атаки українських міст. Він вказав, що вони були руйнівними, але безглуздими у військовому плані.

"Україна матиме нашу підтримку кожного наступного дня, тому що результат цієї війни визначатиме долю світу", — сказав воєначальник НАТО.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що країнам Заходу не варто експериментувати з постачанням допомоги для України. Якщо наша держава програє війну, то почнеться велика криза у Європі і війна між Північноатлантичним альянсом та Росією.

Додамо, очільник республіканської меншості у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що сподівається на розгляд двопартійної угоди про фінансування України та безпеки кордонів вже наступного тижня. Він висловив впевненість, що Білий дім і демократи в Сенаті дійдуть компромісу.

війна
НАТО
фінансова допомога
військова допомога
Україна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі