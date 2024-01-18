Воєначальник НАТО вважає, що війна в Україні "зайшла в глухий кут"

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Фото: REUTERS

Війна в Україні зайшла у глухий кут, на цій фазі не варто очікувати значних досягнень ні з українського, ні з російського боку. Північноатлантичному альянсу потрібна військова трансформація для зміцнення колективної оборони та підтримки України.

Про це на зустрічі керівників Альянсу в Брюсселі заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє Reuters.

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НАТО потрібна військова трансформація

За словами адмірала, вже впродовж декількох місяців ситуація на українському фронті залишається незмінною. Він зауважив, що НАТО потрібно змінити своє бачення щодо певних речей та здійснити трансформацію з ефективності в результативність. Це важливо для збільшення бойового потенціалу Альянсу і зміцнення колективної оборони та підтримки України.

"З моменту вторгнення Росії в Україну в 2022 році країни Заходу повинні налаштувати своє мислення на епоху, в якій все може статися в будь-який час, епоху, в якій ми повинні очікувати несподіване, епоху, в якій нам потрібно зосередитися на ефективності, щоб бути повністю ефективним. Нам потрібна військова трансформація НАТО", — сказав адмірал.

Також Бауер нагадав та прокоментував нещодавні російські атаки українських міст. Він вказав, що вони були руйнівними, але безглуздими у військовому плані.

"Україна матиме нашу підтримку кожного наступного дня, тому що результат цієї війни визначатиме долю світу", — сказав воєначальник НАТО.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що країнам Заходу не варто експериментувати з постачанням допомоги для України. Якщо наша держава програє війну, то почнеться велика криза у Європі і війна між Північноатлантичним альянсом та Росією.

Додамо, очільник республіканської меншості у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що сподівається на розгляд двопартійної угоди про фінансування України та безпеки кордонів вже наступного тижня. Він висловив впевненість, що Білий дім і демократи в Сенаті дійдуть компромісу.