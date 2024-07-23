Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Военное положение и мобилизацию продлили еще на три месяца arrow

Военное положение и мобилизацию продлили еще на три месяца

23 июля 2024 12:59
Катерина Османская - Редактор
Война в Украине – военное положение и мобилизацию продлили еще на три месяца
Заседание ВРУ. Фото: УНИАН
Катерина Османская - Редактор

Верховная Рада Украины во время заседания во вторник, 23 июля, поддержала законопроекты Президента Владимира Зеленского о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине. Он будет действовать с 12 августа по 9 ноября.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

Читайте также:

Продолжение военного положения и мобилизации в Украине

"Парламент поддержал продление действия военного положения на 90 дней. Соответственно, с 12 августа по 9 ноября", — отметил Железняк.

Он также добавил, что 339 депутатов проголосовали за продление военного положения в Украине. Дальше нужна только подпись Зеленского.

продолжение военного положения и мобилизации
Итоги голосования в Верховной Раде. Фото: t.me/yzheleznyak

Напомним, ранее Комитет по вопросам обороны поддержал два указа Президента на утверждение Парламентом о продлении военного положения и мобилизации. "За" — 13 голосов, единогласно.

Также нардеп сообщал, что это уже 12 голосования Парламента по этим вопросам. Предыдущий раз был в начале мая — со сроком действия до 11 августа 2024 года.

Напомним, согласно закону о мобилизации, определенным категориям военнообязанных предоставляется возможность получить отсрочку от службы. В Министерстве обороны сообщили, возможно ли запросить отсрочку онлайн.

Мы сообщали, что 90% военнообязанных мужчин, ранее имевших статус ограниченно годных, военно-врачебная комиссия признает годными к службе. Однако их также делят для службы на передовой и в тылу.

Владимир Зеленский Верховная Рада военное положение мобилизация законопроект война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

9 июля 2024

14:53 Завтра Украину накроют дожди с грозами — народный синоптик Диденко предупредила об ухудшении погоды

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба