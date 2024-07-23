Война в Украине – военное положение и мобилизацию продлили еще на три месяца

Заседание ВРУ. Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины во время заседания во вторник, 23 июля, поддержала законопроекты Президента Владимира Зеленского о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине. Он будет действовать с 12 августа по 9 ноября.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

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Продолжение военного положения и мобилизации в Украине

"Парламент поддержал продление действия военного положения на 90 дней. Соответственно, с 12 августа по 9 ноября", — отметил Железняк.

Он также добавил, что 339 депутатов проголосовали за продление военного положения в Украине. Дальше нужна только подпись Зеленского.

Итоги голосования в Верховной Раде. Фото: t.me/yzheleznyak

Напомним, ранее Комитет по вопросам обороны поддержал два указа Президента на утверждение Парламентом о продлении военного положения и мобилизации. "За" — 13 голосов, единогласно.

Также нардеп сообщал, что это уже 12 голосования Парламента по этим вопросам. Предыдущий раз был в начале мая — со сроком действия до 11 августа 2024 года.

Напомним, согласно закону о мобилизации, определенным категориям военнообязанных предоставляется возможность получить отсрочку от службы. В Министерстве обороны сообщили, возможно ли запросить отсрочку онлайн.

Мы сообщали, что 90% военнообязанных мужчин, ранее имевших статус ограниченно годных, военно-врачебная комиссия признает годными к службе. Однако их также делят для службы на передовой и в тылу.