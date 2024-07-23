Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Воєнний стан та мобілізацію продовжили ще на три місяці arrow

Воєнний стан та мобілізацію продовжили ще на три місяці

23 липня 2024 12:59
Катерина Османська - Редактор
Війна в Україні - воєнний стан та мобілізацію продовжили ще на три місяці
Засідання ВРУ. Фото: УНІАН
Катерина Османська - Редактор

Верховна Рада Україні під час засідання у вівторок, 23 липня, підтримала законопроєкти Президента Володимира Зеленського про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Він діятиме з 12 серпня до 9 листопада. 

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram

Читайте також:

Продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

"Парламент підтримав продовження дії воєнного стану на 90 днів. Відповідно, з 12 серпня по 9 листопада", — зазначив Железняк.

Він також додав, що 339 депутатів проголосували за продовження воєнного стану в Україні. Далі потрібен тільки підпис Зеленського. 

продовження воєнного стану та мобілізації
Результати голосування у Верховній Раді. Фото: t.me/yzheleznyak 

Зазначимо, раніше Комітет з питань оборони підтримав два укази Президента на затвердження Парламентом про продовження воєнного стану та мобілізації. "За" — 13 голосів, одноголосно.

Також нардеп повідомляв, що це вже 12 голосування Парламенту за ці питання. Попередній раз був на початку травня — з терміном дії до 11 серпня 2024 року. 

Нагадаємо, згідно із законом про мобілізацію, певним категоріям військовозобов'язаних надається можливість отримати відстрочку від служби. У Міністерстві оборони повідомили, чи можливо подати запит на відстрочку онлайн.

Ми повідомляли, що 90% військовозобов'язаних чоловіків, які раніше мали статус обмежено придатних, військово-лікарська комісія визнає придатними до служби. Однак їх також поділяють для служби на передовій та в тилу.

Володимир Зеленський Верховна Рада воєнний стан мобілізація законопроєкт війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

9 липня 2024

14:53 Завтра Україну накриють дощі з грозами — народний синоптик Діденко попередила про погіршення погоди

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу