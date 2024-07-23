Війна в Україні - воєнний стан та мобілізацію продовжили ще на три місяці

Воєнний стан та мобілізацію продовжили ще на три місяці
Верховна Рада Україні під час засідання у вівторок, 23 липня, підтримала законопроєкти Президента Володимира Зеленського про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Він діятиме з 12 серпня до 9 листопада.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram.
Продовження воєнного стану та мобілізації в Україні
"Парламент підтримав продовження дії воєнного стану на 90 днів. Відповідно, з 12 серпня по 9 листопада", — зазначив Железняк.
Він також додав, що 339 депутатів проголосували за продовження воєнного стану в Україні. Далі потрібен тільки підпис Зеленського.
Зазначимо, раніше Комітет з питань оборони підтримав два укази Президента на затвердження Парламентом про продовження воєнного стану та мобілізації. "За" — 13 голосів, одноголосно.
Також нардеп повідомляв, що це вже 12 голосування Парламенту за ці питання. Попередній раз був на початку травня — з терміном дії до 11 серпня 2024 року.
Нагадаємо, згідно із законом про мобілізацію, певним категоріям військовозобов'язаних надається можливість отримати відстрочку від служби. У Міністерстві оборони повідомили, чи можливо подати запит на відстрочку онлайн.
Ми повідомляли, що 90% військовозобов'язаних чоловіків, які раніше мали статус обмежено придатних, військово-лікарська комісія визнає придатними до служби. Однак їх також поділяють для служби на передовій та в тилу.
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