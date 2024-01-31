Враг атаковал дронами Николаевщину — есть попадания

Последствия обстрела Николаевской области. Фото: t.me/SJTF_Odes

Этой ночью захватчики нанесли дроновые удары по южным регионам. Силы ПВО сбили семь БпЛА, но есть попадания в Николаевской области. Ранение получил один человек, который был госпитализирован в реанимацию.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины и начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Ночью враг вновь прибег к дроновому террору южных регионов. В зоне ответственности Сил обороны юга Украины подразделения ПВО сбили семь БпЛА типа Shahed-131/136: пять в Николаевской и два в Кировоградской области", — говорится в сообщении.

Последствия обстрелов Николаевской области. Фото: t.me/SJTF_Odes

Последствия обстрелов Николаевской области. Фото: t.me/SJTF_Odes

Последствия обстрелов Николаевской области. Фото: t.me/SJTF_Odes

Последствия обстрелов Николаевской области. Фото: t.me/SJTF_Odes 1/4 _ 4

Однако есть попадания в Баштанском районе Николаевской области. В результате вражеских обстрелов повреждены склады сельскохозяйственного предприятия, здание магазина. Ранен гражданский охранник торгового павильона, его госпитализировали в реанимацию. Спасатели уже ликвидировали пожар.

Кроме того, 30 января оккупанты из артиллерии ударили по акватории Очаковской громады и по Куцурубской громаде. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Также 30 января в 18:26, 19:11 и сегодня, 31 января, в 04:34, 05:02 враг обстрелял из артиллерии город Очаков Очаковской громады. В результате вечерних обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и сооружения, линии электро- и газоснабжения. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью захватчики выпустили по Украине 20 "шахедов". Силы и средства Воздушных сил уничтожили 14 вражеских целей в пределах пяти областей.