Ворог атакував дронами Миколаївщину — є влучання

Наслідки обстрілу Миколаївської області. Фото: t.me/SJTF_Odes

Цієї ночі загарбники завдали дронових ударів по південних регіонах. Сили ППО збили сім БпЛА, але є влучання у Миколаївській області. Поранення отримала одна людина, яку госпіталізували в реанімацію.

Про це повідомили в Силах оборони півдня України та начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Читайте також:

Обстріли Миколаївської області 30 січня

"Вночі ворог знову вдався до дронового терору південних регіонів. В зоні відповідальності Сил оборони півдня України підрозділи ППО збили сім БпЛА типу Shahed-131/136: п'ять на Миколаївщині і два на Кіровоградщині", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Миколаївської області. Фото: t.me/SJTF_Odes

Наслідки обстрілу Миколаївської області. Фото: t.me/SJTF_Odes

Наслідки обстрілу Миколаївської області. Фото: t.me/SJTF_Odes

Наслідки обстрілу Миколаївської області. Фото: t.me/SJTF_Odes 1 / 4

Однак є влучання в Баштанському районі Миколаївської області. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина. Поранення отримав цивільний охоронець торговельного павільйону, його госпіталізували до реанімації. Рятувальники вже ліквідували пожежу.

Крім того, 30 січня окупанти з артилерії вдарили по акваторії Очаківської громади та по Куцурубській громаді. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Також 30 січня о 18:26, 19:11 та сьогодні, 31 січня, о 04:34, 05:02 ворог обстріляв з артилерії місто Очаків Очаківської громади. Внаслідок вечірніх обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та споруди, лінії електро та газопостачання. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі загарбники випустили по Україні 20 "шахедів". Сили та засоби Повітряних сил знищили 14 ворожих цілей у межах п'яти областей.