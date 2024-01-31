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Ворог атакував дронами Миколаївщину — є влучання

31 січня 2024 09:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ворог атакував дронами Миколаївщину — є влучання
Наслідки обстрілу Миколаївської області. Фото: t.me/SJTF_Odes
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Цієї ночі загарбники завдали дронових ударів по південних регіонах. Сили ППО збили сім БпЛА, але є влучання у Миколаївській області. Поранення отримала одна людина, яку госпіталізували в реанімацію.

Про це повідомили в Силах оборони півдня України та начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.  

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"Вночі ворог знову вдався до дронового терору південних регіонів. В зоні відповідальності Сил оборони півдня України підрозділи ППО збили сім БпЛА типу Shahed-131/136: п'ять на Миколаївщині і два на Кіровоградщині", — йдеться у повідомленні. 

  • Наслідки обстрілу Миколаївської області. Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Наслідки обстрілу Миколаївської області. Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Наслідки обстрілу Миколаївської області. Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Наслідки обстрілу Миколаївської області. Фото: t.me/SJTF_Odes
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Однак є влучання в Баштанському районі Миколаївської області. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина. Поранення отримав цивільний охоронець торговельного павільйону, його госпіталізували до реанімації. Рятувальники вже ліквідували пожежу. 

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Крім того, 30 січня окупанти з артилерії вдарили по акваторії Очаківської громади та по Куцурубській громаді. На щастя, обійшлося без постраждалих. 

"Також 30 січня о 18:26, 19:11 та сьогодні, 31 січня, о 04:34, 05:02 ворог обстріляв з артилерії місто Очаків Очаківської громади. Внаслідок вечірніх обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та споруди, лінії електро та газопостачання. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, сьогодні вночі загарбники випустили по Україні 20 "шахедів". Сили та засоби Повітряних сил знищили 14 ворожих цілей у межах п'яти областей.

обстріли
Миколаївська область
дрони
війна в Україні

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