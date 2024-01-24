Враг обстреливает жилые кварталы Херсона — есть раненые

Последствия обстрела Берислава в Херсонской области. Иллюстративное фото: Александр Прокудин

В Херсоне сегодня, 24 января, раздались взрывы. Российские оккупанты наносят удары по жилым кварталам города.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По его словам, враг обстрелял одну из городских больниц. В результате пострадали два медицинских работника.

"Также под удар попала 60-летняя херсонка. Ее госпитализировали с взрывной травмой и ранением ноги", — добавил он.

Скриншот сообщения из Telegram Александра Прокудина

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Также сегодня утром, 24 января, российские оккупанты нанесли удар по Новобериславу.

Прокудин отметил, что в результате этого ранения получили супруги.

"У 58-летней женщины — взрывная травма, осколочные ранения руки и лица. У ее мужа, 59 лет, тоже диагностировали взрывную травму и контузию. Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести. Им оказывается помощь", — добавил чиновник.

Скриншот сообщения из Telegram Александра Прокудина

Напомним, 23 января российская армия убила жителя Корабельного района Херсона. Это произошло у подъезда дома, где мужчина получил смертельное ранение в результате вражеских обстрелов.