Враг обстреливает жилые кварталы Херсона — есть раненые
В Херсоне сегодня, 24 января, раздались взрывы. Российские оккупанты наносят удары по жилым кварталам города.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
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По его словам, враг обстрелял одну из городских больниц. В результате пострадали два медицинских работника.
"Также под удар попала 60-летняя херсонка. Ее госпитализировали с взрывной травмой и ранением ноги", — добавил он.
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Также сегодня утром, 24 января, российские оккупанты нанесли удар по Новобериславу.
Прокудин отметил, что в результате этого ранения получили супруги.
"У 58-летней женщины — взрывная травма, осколочные ранения руки и лица. У ее мужа, 59 лет, тоже диагностировали взрывную травму и контузию. Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести. Им оказывается помощь", — добавил чиновник.
Напомним, 23 января российская армия убила жителя Корабельного района Херсона. Это произошло у подъезда дома, где мужчина получил смертельное ранение в результате вражеских обстрелов.
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