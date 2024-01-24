Ворог обстрілює житлові квартали Херсона — є поранені
У Херсоні сьогодні, 24 січня, пролунали вибухи. Російські окупанти завдають ударів по житлових кварталах міста.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
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За його словами, ворог обстріляв одну із міських лікарень. Внаслідок цього постраждало двоє медичних працівників.
"Також під удар потрапила 60-річна херсонка. Її шпиталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги", — додав він.
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Також сьогодні вранці, 24 січня, російські окупанти завдали удару по Новобериславу.
Прокудін зазначив, що внаслідок цього поранень зазнало подружжя.
"У 58-річної жінки — вибухова травма, уламкові поранення руки та обличчя. У її чоловіка, 59 років, теж діагностували вибухову травму і контузію. Медики оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості. Їм надається допомога", — додав посадовець.
Нагадаємо, 23 січня російська армія вбила мешканця Корабельного району Херсона. Це сталося біля під'їзду будинку, де чоловік зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу.
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