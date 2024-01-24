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Ворог обстрілює житлові квартали Херсона — є поранені

24 січня 2024 13:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ворог обстрілює житлові квартали Херсона — є поранені
Наслідки обстрілу Берислава, що на Херсонщині. Ілюстративне фото: Олександр Прокудін
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Херсоні сьогодні, 24 січня, пролунали вибухи. Російські окупанти завдають ударів по житлових кварталах міста.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За його словами, ворог обстріляв одну із міських лікарень. Внаслідок цього постраждало двоє медичних працівників.

"Також під удар потрапила 60-річна херсонка. Її шпиталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги", — додав він. 

наслідки обстрілів
Скриншот допису з Telegram Олександра Прокудіна

Наслідки ранкового обстрілу РФ по області

Також сьогодні вранці, 24 січня, російські окупанти завдали удару по Новобериславу. 

Прокудін зазначив, що внаслідок цього поранень зазнало подружжя.

"У 58-річної жінки — вибухова травма, уламкові поранення руки та обличчя. У її чоловіка, 59 років, теж діагностували вибухову травму і контузію. Медики оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості. Їм надається допомога", — додав посадовець. 

наслідки обстрілів
Скриншот допису з Telegram Олександра Прокудіна

Нагадаємо, 23 січня російська армія вбила мешканця Корабельного району Херсона. Це сталося біля під'їзду будинку, де чоловік зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу.  

росія
Херсон
обстріли
Херсонська область
люди
війна в Україні
Олександр Прокудін

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