Ворог обстрілює житлові квартали Херсона — є поранені

Наслідки обстрілу Берислава, що на Херсонщині. Ілюстративне фото: Олександр Прокудін

У Херсоні сьогодні, 24 січня, пролунали вибухи. Російські окупанти завдають ударів по житлових кварталах міста.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За його словами, ворог обстріляв одну із міських лікарень. Внаслідок цього постраждало двоє медичних працівників.

"Також під удар потрапила 60-річна херсонка. Її шпиталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги", — додав він.

Скриншот допису з Telegram Олександра Прокудіна

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Також сьогодні вранці, 24 січня, російські окупанти завдали удару по Новобериславу.

Прокудін зазначив, що внаслідок цього поранень зазнало подружжя.

"У 58-річної жінки — вибухова травма, уламкові поранення руки та обличчя. У її чоловіка, 59 років, теж діагностували вибухову травму і контузію. Медики оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості. Їм надається допомога", — додав посадовець.

Скриншот допису з Telegram Олександра Прокудіна

Нагадаємо, 23 січня російська армія вбила мешканця Корабельного району Херсона. Це сталося біля під'їзду будинку, де чоловік зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу.