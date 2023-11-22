Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Враг усиливает репрессии против жителей ТОТ — Федоров раскрыл детали arrow

Враг усиливает репрессии против жителей ТОТ — Федоров раскрыл детали

22 ноября 2023 00:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Враг усиливает репрессии против жителей ТОТ — Федоров раскрыл детали
Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: УНИАН / Синица Александр
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал о репрессиях, которые враг усиливает против мирных жителей на временно оккупированных территориях. Так, захватчики прибегают к фильтрации и отбирают жилье.

Об этом Иван Федоров сообщил в Telegram.

Читайте также:

Как оккупанты усиливают репрессии против украинцев

Федоров отметил, что репрессии россияне проводят на оккупированном Юге. Так, захватчики вдвое увеличили количество блокпостов на дорогах и населенных пунктах.

Кроме того, оккупанты прибегают к фильтрации — осуществляют проверку документов и телефонов украинцев. Также в очередной раз совершают обход домов.

"В Мелитополе в ноябре россияне сочли "бесхозными" 58 квартир и домов, а значит скоро туда заселятся военные или завезенные гастарбайтеры", — рассказал Федоров.

Также он упомянул и о том, как россияне отбирают у жителей захваченные же ими чужие дома.

"В Токмаке доходит до смешного: у завезенной учительницы, которая жила в отжатой квартире, переотжали жилье. Пока женщина сходила на работу, в доме уже поселились оккупанты", — добавил мэр Мелитополя.

Напомним, что на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей российские оккупанты вербуют информаторов среди местных безработных. Захватчики уже создали целую сеть.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме