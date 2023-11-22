Враг усиливает репрессии против жителей ТОТ — Федоров раскрыл детали

Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: УНИАН / Синица Александр

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал о репрессиях, которые враг усиливает против мирных жителей на временно оккупированных территориях. Так, захватчики прибегают к фильтрации и отбирают жилье.

Об этом Иван Федоров сообщил в Telegram.

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Федоров отметил, что репрессии россияне проводят на оккупированном Юге. Так, захватчики вдвое увеличили количество блокпостов на дорогах и населенных пунктах.

Кроме того, оккупанты прибегают к фильтрации — осуществляют проверку документов и телефонов украинцев. Также в очередной раз совершают обход домов.

"В Мелитополе в ноябре россияне сочли "бесхозными" 58 квартир и домов, а значит скоро туда заселятся военные или завезенные гастарбайтеры", — рассказал Федоров.

Также он упомянул и о том, как россияне отбирают у жителей захваченные же ими чужие дома.

"В Токмаке доходит до смешного: у завезенной учительницы, которая жила в отжатой квартире, переотжали жилье. Пока женщина сходила на работу, в доме уже поселились оккупанты", — добавил мэр Мелитополя.

Напомним, что на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей российские оккупанты вербуют информаторов среди местных безработных. Захватчики уже создали целую сеть.