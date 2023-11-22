Ворог посилює репресії проти мешканців ТОТ — Федоров розкрив деталі

Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: УНІАН / Синиця Олександр

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів про репресії, які ворог посилює проти мирних жителів на тимчасово окупованих територіях. Так, загарбники вдаються до фільтрації та відбирають житло.

Про це Іван Федоров повідомив у Telegram.

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Федоров зазначив, що репресії росіяни проводять на окупованому Півдні. Так, загарбники вдвічі збільшили кількість блокпостів на дорогах та в населених пунктах.

Крім того, окупанти вдаються до фільтрації — здійснюють перевірку документів та телефонів українців. Також вкотре здійснюють обхід будинків.

"В Мелітополі в листопаді росіяни визнали "безхазяйними" 58 квартир і будинків, а значить скоро туди заселяться військові чи завезені гастарбайтери", — розповів Федоров.

Також він згадав і про те, як росіяни відбирають в жителів загарбані ж ними чужі будинки.

"В Токмаку доходить до смішного: у завезеної вчительки, яка жила у віджатій квартирі, перевіджали житло. Поки жінка сходила на роботу, в домі вже оселилися окупанти", — додав мер Мелітополя.

Нагадаємо, що на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей російські окупанти вербують інформаторів серед місцевих безробітних. Загарбники вже створили цілу мережу.