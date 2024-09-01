Сколько ракет и дронов сбила украинская ПВО сегодня ночью

Мобильная группа ПВО. Фото: Суспільне

Российские захватчики в ночь на воскресенье, 1 сентября, атаковали Украину ракетами и дронами. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить восемь ударных дронов врага.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 1 сентября

Ночью россияне запустили баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области и одиннадцать ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

"На этот раз оккупанты били по украинскому зерну и по логистике аграрного сектора, в частности, на Николаевщине и Сумщине", — говорится в сообщении.

Во время работы ПВО украинским защитникам удалось сбить восемь ударных БпЛА в небе над Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областями.