Скільки ракет та дронів збила українська ППО сьогодні вночі

Мобільна група ППО. Фото: Суспільне

Російські загарбники у ніч проти неділі, 1 вересня, атакували Україну ракетами та дронами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити вісім ударних дронів ворога.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Атака на Україну 1 вересня

Вночі росіяни запустили балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області та одинадцять ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

"Цього разу окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині", — йдеться у повідомленні.

Під час роботи ППО українським захисникам вдалося збити вісім ударних БпЛА у небі над Одеською, Миколаївською, Херсонською, Кіровоградською та Дніпропетровською областями.