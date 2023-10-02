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Враг запустил ракеты и БПЛА по Украине: воздушная тревога

2 октября 2023 02:26
обновлено: 02:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Враг запустил ракеты и БПЛА по Украине: воздушная тревога
Ракета взлетает. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога разлеглась на ряде центральных и южных областей Украины сегодня ночью, 2 октября. Враг пытается атаковать ракетами и БПЛА.

Об этом сообщают воздушные силы.

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Обновлено 02:30. По данным военных, в Кировоградской области продолжается ракетная опасность.

Кировоградская область – ракетная опасность
Источник: t.me/kpszsu

Также украинская ПВО охотится за российскими БПЛА в Днепропетровской области.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 2 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:33. Мониторинговые каналы сообщали, что запущенная по направлению Кировоградщины цель перестала существовать. В области отменяли воздушную тревогу, Воздушные силы сообщили об отбое.

запущенная в направлении Кировоградщины цель перестала существовать
Источник: t.me/war_monitor

Обновляется...

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