Ворог запустив ракети та БпЛА по Україні: повітряна тривога

Ракета злітає. Фото: google.com

Повітряна тривога розляглась на низку центральних та південних областей України сьогодні вночі, 2 жовтня. Ворог намагається атакувати ракетами та БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 02:30. За даними військових, наразі в Кіровоградській області триває ракетна небезпека.

Джерело: t.me/kpszsu

Також українська ППО полює за російськими БпЛА в Дніпропетровській області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:33. Моніторингові канали повідомляли, що запущена в напрямку Кіровоградщини ціль перестала існувати. В області скасовували повітряну тривогу, Повітряні сили повідомили про відбій.

Джерело: t.me/war_monitor

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