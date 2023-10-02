Ворог запустив ракети та БпЛА по Україні: повітряна тривога
2 жовтня 2023 02:26
оновлено: 02:35
Ракета злітає. Фото: google.com
Повітряна тривога розляглась на низку центральних та південних областей України сьогодні вночі, 2 жовтня. Ворог намагається атакувати ракетами та БпЛА.
Про це повідомляють Повітряні сили.
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Також українська ППО полює за російськими БпЛА в Дніпропетровській області.
Оновлено 02:33. Моніторингові канали повідомляли, що запущена в напрямку Кіровоградщини ціль перестала існувати. В області скасовували повітряну тривогу, Повітряні сили повідомили про відбій.
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