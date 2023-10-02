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Ворог запустив ракети та БпЛА по Україні: повітряна тривога

2 жовтня 2023 02:26
оновлено: 02:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ворог запустив ракети та БпЛА по Україні: повітряна тривога
Ракета злітає. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога розляглась на низку центральних та південних областей України сьогодні вночі, 2 жовтня. Ворог намагається атакувати ракетами та БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 02:30. За даними військових, наразі в Кіровоградській області триває ракетна небезпека.

Кіровоградська область - ракетна небезпека
Джерело: t.me/kpszsu

Також українська ППО полює за російськими БпЛА в Дніпропетровській області. 

Мапа повітряної триовоги в Україні сьогодні, 2 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:33. Моніторингові канали повідомляли, що запущена в напрямку Кіровоградщини ціль перестала існувати. В області скасовували повітряну тривогу, Повітряні сили повідомили про відбій.

запущена в напрямку Кіровоградщини ціль перестала існувати
Джерело: t.me/war_monitor

Оновлюється...

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