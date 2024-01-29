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Враг нанес удар по Сумщине — прокуратура сообщила о погибших и раненых

29 января 2024 20:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Враг нанес удар по Сумщине — прокуратура сообщила о погибших и раненых
Уничтоженный в результате вражеского удара дом. Фото: Офис генпрокурора
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики нанесли очередной удар по Сумской области. В результате попадания по гражданским объектам есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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По факту обстрела Сумской области было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Следствие сообщило, что 29 января 2024 года оккупанты с территории Российской Федерации обстреляли пгт Зноб-Новгородское Шосткинского района. При этом они применили РСЗО "Град".

В результате этого обстрела ранения получили двое мирных жителей. Пострадавшие были госпитализированы в больницу. Впоследствии один из них, 71-летний мужчина, от полученных травм скончался.

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Уничтоженный обстрелом автомобиль. Фото: Офис генпрокурора
обстрел
Изуродованный обстрелом автомобиль. Фото: Офис генпрокурора

"В поврежденном частном доме во время тушения пожара спасатели обнаружили останки, направленные сейчас для идентификации", — сообщили в прокуратуре.

Обломками также нанесен ущерб многоквартирному дому, помещение частной компании и магазина, полностью сгорело одно транспортное средство, повреждены частные дома.

обстрел
Выбитые окна в доме. Фото: Офис генпрокурора
обстрел
Пожар в результате вражеских обстрелов. Фото: Офис генпрокурора

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты из артиллерии ударили по Никополю Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали двое юношей.

Напомним, что росийская армия обстреляла аграрное предприятие в Херсонской области ночью 29 января. В результате был уничтожен ангар и повреждена техника.

война
Украина
Сумская область
обстрелы
оккупанты
жертвы

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