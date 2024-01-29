Враг нанес удар по Сумщине — прокуратура сообщила о погибших и раненых
Российские захватчики нанесли очередной удар по Сумской области. В результате попадания по гражданским объектам есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Враг обстрелял Сумскую область
По факту обстрела Сумской области было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Следствие сообщило, что 29 января 2024 года оккупанты с территории Российской Федерации обстреляли пгт Зноб-Новгородское Шосткинского района. При этом они применили РСЗО "Град".
В результате этого обстрела ранения получили двое мирных жителей. Пострадавшие были госпитализированы в больницу. Впоследствии один из них, 71-летний мужчина, от полученных травм скончался.
"В поврежденном частном доме во время тушения пожара спасатели обнаружили останки, направленные сейчас для идентификации", — сообщили в прокуратуре.
Обломками также нанесен ущерб многоквартирному дому, помещение частной компании и магазина, полностью сгорело одно транспортное средство, повреждены частные дома.
Ранее мы сообщали, что российские оккупанты из артиллерии ударили по Никополю Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали двое юношей.
Напомним, что росийская армия обстреляла аграрное предприятие в Херсонской области ночью 29 января. В результате был уничтожен ангар и повреждена техника.
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