Ворог завдав удару по Сумщині — прокуратура повідомила про загиблих і поранених

Знищений внаслідок ворожого удару будинок. Фото: Офіс генпрокурора

Російські загарбники завдали чергового удару по Сумській області. Внаслідок влучання по цивільних об'єктах є загиблі і поранені.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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За фактом обстрілу Сумської області було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Слідство повідомило, що 29 січня 2024 року окупанти з території Російської Федерації обстріляли смт Зноб-Новгородське Шосткинського району. При цьому вони застосували РСЗВ "Град".

Внаслідок цього обстрілу поранення отримали двоє мирних жителів. Потерпілих було госпіталізовано в лікарню. Згодом один із них, 71-річний чоловік, від отриманих травм помер.

Знищена обстрілом автівка. Фото: Офіс генпрокурора

Понівечений обстрілом автомобіль. Фото: Офіс генпрокурора

"У пошкодженому приватному будинку під час гасіння пожежі рятувальники виявили останки, які наразі направлені для ідентифікації", — повідомили в прокуратурі.

Уламками також завдано шкоди багатоквартирному будинку, приміщення приватної компанії та магазину, вщент згорів один транспортний засіб, пошкоджено приватні будинки.

Вибиті вікна у будинку. Фото: Офіс генпрокурора

Пожежа внаслідок ворожого обстрілу. Фото: Офіс генпрокурора

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти з артилерії вдарили по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє юнаків.

Нагадуємо, що російська армія обстріляла аграрне підприємство у Херсонській області вночі 29 січня. Внаслідок цього було знищено ангар та пошкоджено техніку.