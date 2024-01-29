Ворог завдав удару по Сумщині — прокуратура повідомила про загиблих і поранених
Російські загарбники завдали чергового удару по Сумській області. Внаслідок влучання по цивільних об'єктах є загиблі і поранені.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Ворог обстріляв Сумську область
За фактом обстрілу Сумської області було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.
Слідство повідомило, що 29 січня 2024 року окупанти з території Російської Федерації обстріляли смт Зноб-Новгородське Шосткинського району. При цьому вони застосували РСЗВ "Град".
Внаслідок цього обстрілу поранення отримали двоє мирних жителів. Потерпілих було госпіталізовано в лікарню. Згодом один із них, 71-річний чоловік, від отриманих травм помер.
"У пошкодженому приватному будинку під час гасіння пожежі рятувальники виявили останки, які наразі направлені для ідентифікації", — повідомили в прокуратурі.
Уламками також завдано шкоди багатоквартирному будинку, приміщення приватної компанії та магазину, вщент згорів один транспортний засіб, пошкоджено приватні будинки.
Раніше ми повідомляли, що російські окупанти з артилерії вдарили по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє юнаків.
Нагадуємо, що російська армія обстріляла аграрне підприємство у Херсонській області вночі 29 січня. Внаслідок цього було знищено ангар та пошкоджено техніку.
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