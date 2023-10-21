Очередная воздушная тревога сейчас 21 октября — РФ снова прибегает к атаке ракетами

Ракета златает в небо. Фото: freepik.com

Воздушная тревога в Украине сейчас, 21 октября, в который раз за ночь охватывает ряд регионов. Так, в 02:40 "покраснели" Кировоградская, Донецкая и другие области. Есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщают воздушные силы.

Читайте также:

Очередная воздушная тревога сейчас 21 октября

Обновлено 02:44. Военные предупреждают ракетную опасность в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:57. Также воздушные силы предупреждают об угрозе ракетного удара и для Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает о ракете в сторону Одесской области. Также призывает жителей Вознесенска пройти в укрытие.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николевский Ванек"

Новость дополняется...