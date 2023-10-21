Очередная воздушная тревога сейчас 21 октября — РФ снова прибегает к атаке ракетами

Враг снова прибегает к атаке ракетами — разрастается воздушная тревога.
21 октября 2023 02:43
обновлено: 03:02
Ракета златает в небо. Фото: freepik.com
Воздушная тревога в Украине сейчас, 21 октября, в который раз за ночь охватывает ряд регионов. Так, в 02:40 "покраснели" Кировоградская, Донецкая и другие области. Есть угроза ракетного удара.
Об этом сообщают воздушные силы.
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Обновлено 02:44. Военные предупреждают ракетную опасность в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях.
Обновлено 02:57. Также воздушные силы предупреждают об угрозе ракетного удара и для Днепропетровской области.
Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает о ракете в сторону Одесской области. Также призывает жителей Вознесенска пройти в укрытие.
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