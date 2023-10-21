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Враг снова прибегает к атаке ракетами — разрастается воздушная тревога.

21 октября 2023 02:43
обновлено: 03:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Очередная воздушная тревога сейчас 21 октября — РФ снова прибегает к атаке ракетами
Ракета златает в небо. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 21 октября, в который раз за ночь охватывает ряд регионов. Так, в 02:40 "покраснели" Кировоградская, Донецкая и другие области. Есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщают воздушные силы.

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Очередная воздушная тревога сейчас 21 октября

Обновлено 02:44. Военные предупреждают ракетную опасность в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушных тревог в Украине сейчас 21 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:57. Также воздушные силы предупреждают об угрозе ракетного удара и для Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает о ракете в сторону Одесской области. Также призывает жителей Вознесенска пройти в укрытие.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николевский Ванек"

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