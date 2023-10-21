Чергова повітряна тривога зараз 21 жовтня — РФ знову вдається до атаки ракетами

Ворог знову вдається до атаки ракетами — розростається повітряна тривога
21 жовтня 2023 02:43
оновлено: 03:02
Ракета златає в небо. Фото: freepik.com
Повітряна тривога в Україні зараз, 21 жовтня, вже вкотре за ніч охоплює низку регіонів. Так, о 02:40 "почервоніли" Кіровоградська, Донецька та інші області. Є загроза ракетного удару.
Про це повідомляють Повітряні сили.
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Оновлено 02:44. Військові попереджають про ракетну небезпеку в Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях.
Оновлено 02:57. Також Повітряні сили попереджають про загрозу ракетного удару й для Дніпропетровської області.
Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про ракету в бік Одеської області. Також закликає мешканців Вознесенська пройти в укриття.
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