Чергова повітряна тривога зараз 21 жовтня — РФ знову вдається до атаки ракетами

Ракета златає в небо. Фото: freepik.com

Повітряна тривога в Україні зараз, 21 жовтня, вже вкотре за ніч охоплює низку регіонів. Так, о 02:40 "почервоніли" Кіровоградська, Донецька та інші області. Є загроза ракетного удару.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Чергова повітряна тривога зараз 21 жовтня

Оновлено 02:44. Військові попереджають про ракетну небезпеку в Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:57. Також Повітряні сили попереджають про загрозу ракетного удару й для Дніпропетровської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про ракету в бік Одеської області. Також закликає мешканців Вознесенська пройти в укриття.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николевский Ванек"

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