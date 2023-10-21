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Ворог знову вдається до атаки ракетами — розростається повітряна тривога

21 жовтня 2023 02:43
оновлено: 03:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чергова повітряна тривога зараз 21 жовтня — РФ знову вдається до атаки ракетами
Ракета златає в небо. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 21 жовтня, вже вкотре за ніч охоплює низку регіонів. Так, о 02:40 "почервоніли" Кіровоградська, Донецька та інші області. Є загроза ракетного удару.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Чергова повітряна тривога зараз 21 жовтня

Оновлено 02:44. Військові попереджають про ракетну небезпеку в Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряних тривог в Україні зараз 21 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:57. Також Повітряні сили попереджають про загрозу ракетного удару й для Дніпропетровської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про ракету в бік Одеської області. Також закликає мешканців Вознесенська пройти в укриття.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николевский Ванек"

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