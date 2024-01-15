Враг снова нанес удары по Днепропетровщине — повреждена гражданская инфраструктура
Россияне совершили очередной обстрел Никопольщины сегодня, 15 января. Враг направил девять дронов-камикадзе, в результате чего разрушена гражданская инфраструктура региона.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Вражеская атака на Никопольщину 15 января
По данным Лысака, россияне, кроме запуска дронов, также нанесли удары из артиллерии по Никопольщине. Под прицелом оказались Марганецкая и Мировская громады и Никополь.
В результате вражеского обстрела повреждены хозяйственные постройки и, к счастью, пострадавших среди местных нет.
"В одном из частных домов Днепровского района повреждено окно. Это из-за падения обломков сбитой ракеты", — указал Лысак.
Как указывает глава ОВА, на остальных территориях области обстрелов не было и день для украинцев был спокойным.
Напомним, оккупанты ударили из артиллерии по Марганецкой громаде поздно вечером 10 января. Также обстреляли Никополь ближе к полуночи.
Добавим, россияне атаковали Никополь на Днепропетровщине дронами-камикадзе вечером 9 января, а уже ночью Марганецкую территориальную громаду обстреляли из артиллерии. Атака дронами вечером указывает на то, что россияне стали использовать дроны с ночными камерами.
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