Враг снова нанес удары по Днепропетровщине — повреждена гражданская инфраструктура

Разрушение в доме. Иллюстративное фото: Днепропетровская ОВА

Россияне совершили очередной обстрел Никопольщины сегодня, 15 января. Враг направил девять дронов-камикадзе, в результате чего разрушена гражданская инфраструктура региона.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Вражеская атака на Никопольщину 15 января

По данным Лысака, россияне, кроме запуска дронов, также нанесли удары из артиллерии по Никопольщине. Под прицелом оказались Марганецкая и Мировская громады и Никополь.

В результате вражеского обстрела повреждены хозяйственные постройки и, к счастью, пострадавших среди местных нет.

"В одном из частных домов Днепровского района повреждено окно. Это из-за падения обломков сбитой ракеты", — указал Лысак.

Как указывает глава ОВА, на остальных территориях области обстрелов не было и день для украинцев был спокойным.

Скриншот поста Лисака

Напомним, оккупанты ударили из артиллерии по Марганецкой громаде поздно вечером 10 января. Также обстреляли Никополь ближе к полуночи.

Добавим, россияне атаковали Никополь на Днепропетровщине дронами-камикадзе вечером 9 января, а уже ночью Марганецкую территориальную громаду обстреляли из артиллерии. Атака дронами вечером указывает на то, что россияне стали использовать дроны с ночными камерами.