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Ворог знову завдав ударів по Дніпропетровщині — пошкоджено цивільну інфраструктуру

15 січня 2024 19:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ворог знову завдав ударів по Дніпропетровщині — пошкоджено цивільну інфраструктуру
Руйнування в будинку. Ілюстративне фото: Дніпропетровська ОВА
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни здійснили черговий обстріл Нікопольщини сьогодні, 15 січня. Ворог спрямував дев'ять дронів-камікадзе, внаслідок чого є руйнування цивільної інфраструктури регіону.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За даними Лисака, росіяни, крім запуску дронів, також завдали ударів з артилерії по Нікопольщині. Під прицілом опинилися Марганецька та Мирівська громади та Нікополь.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено господарські споруди та, на щастя, постраждалих серед місцевих немає.

"В одному з приватних будинків Дніпровського району пошкоджене вікно. Це через падіння уламків збитої ракети", — сказав Лисак. 

Як зазначає голова ОВА, на решті територій області обстрілів не було та день для українців був спокійним.

Скриншот допису Лисака
Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, окупанти вдарили з артилерії по Марганецькій громаді пізно увечері 10 січня. Також обстріляли Нікополь ближче до опівночі.

Додамо, росіяни атакували Нікополь на Дніпропетровщині дронами-камікадзе увечері 9 січня, а вже вночі Марганецьку територіальну громаду обстріляли з артилерії. Атака дронами ввечері вказує на те, що росіяни почали використовувати дрони з нічними камерами.

війна
росіяни
Україна
Дніпропетровська область
обстріли
Нікополь
атака

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