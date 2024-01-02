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В Кривом Роге раздались взрывы, — местные СМИ

2 января 2024 15:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Кривом Роге раздались взрывы, — местные СМИ
Взрыв. Фото иллюстративный: Твой город
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В воздушном пространстве Украины зафиксировали вражескую ракету, двигавшуюся в сторону Кропивницкого. Впоследствии местные средства массовой информации сообщили о взрывах.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Полет вражеской ракеты. Фото: скриншот

Вражеская ракета в направлении Кропивницкого

В связи с движением враждебной цели в сторону Кропивницкого, в городе объявлена воздушная тревога. Кроме того, предупреждают о ракетной опасности. Жителей города призывают находиться в укрытиях.

Впоследствии местные СМИ сообщили о взрывах.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Ракетная атака на Киев 2 января

Ранее мы сообщали, что Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву . В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.

Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Кроме того, в Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры.

Виталий Кличко рассказал, что в доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек, а количество пострадавших увеличилось до 43 человек.

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