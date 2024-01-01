Взрывы в Днепре 1 января — что известно

Ракета в полете. Иллюстративное фото: УП

В Днепре раздаются взрывы. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы для города.

Об этом сообщают соцсети.

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В Днепре раздаются взрывы

По сообщению от ВВС Украины, для города существовала угроза из-за российской крылатой ракеты Х-59 "Овод".

Источник: соцсети

Впоследствии в городе раздались взрывы. По предварительному сообщению, в городе работало ПВО.

Источник: соцсети

Взрывы в Украине — последние новости

Напомним, сегодня ночью армия России обстреляла Херсон. Взрывы раздавались в прибрежных районах города.

Также взрывы прогремели в Кривом Роге: в новогоднюю ночь там зафиксировали несколько прилетов.

Под удар российских ракет попал и Харьков: одна из российских ракет нанесла разрушения гостиницы Kharkiv Palace в центре города.