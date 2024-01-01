Взрывы в Днепре 1 января — что известно

В Днепре раздаются взрывы, — что известно
В Днепре раздаются взрывы. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы для города.
Об этом сообщают соцсети.
В Днепре раздаются взрывы
По сообщению от ВВС Украины, для города существовала угроза из-за российской крылатой ракеты Х-59 "Овод".
Впоследствии в городе раздались взрывы. По предварительному сообщению, в городе работало ПВО.
Взрывы в Украине — последние новости
Напомним, сегодня ночью армия России обстреляла Херсон. Взрывы раздавались в прибрежных районах города.
Также взрывы прогремели в Кривом Роге: в новогоднюю ночь там зафиксировали несколько прилетов.
Под удар российских ракет попал и Харьков: одна из российских ракет нанесла разрушения гостиницы Kharkiv Palace в центре города.
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