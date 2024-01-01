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У Дніпрі лунають вибухи, — що відомо

1 січня 2024 17:00
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Ілля Рябінін
редактор
Вибухи в Дніпрі 1 січня — що відомо
Ракета в польоті. Ілюстративне фото: Сили оборони півдня України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Дніпрі лунають вибухи. Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу для міста. 

Про це повідомляють соцмережі

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В Дніпрі лунають вибухи

За повідомленням від ВПС України, для міста існувала загроза через російську крилату ракету Х-59 "Гедзь". 

У Дніпрі лунають вибухи, — що відомо
Джерело: соцмережі

Згодом у місті пролунали вибухи. За попереднім повідомленням, в місті працювало ППО.

У Дніпрі лунають вибухи, — що відомо
Джерело: соцмережі

Вибухи в Україні — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні вночі армія Росії обстріляла Херсон. Вибухи лунали у прибережних районах міста. 

Також вибухи пролунали у Кривому Розі: в новорічну ніч там зафіксували декілька прильотів.

Під удар російських ракет потрапив і Харків: одна з російських ракет завдала руйнувань готелю Kharkiv Palace в центрі міста. 

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