Вибухи в Дніпрі 1 січня — що відомо

У Дніпрі лунають вибухи, — що відомо
У Дніпрі лунають вибухи. Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу для міста.
Про це повідомляють соцмережі.
В Дніпрі лунають вибухи
За повідомленням від ВПС України, для міста існувала загроза через російську крилату ракету Х-59 "Гедзь".
Згодом у місті пролунали вибухи. За попереднім повідомленням, в місті працювало ППО.
Вибухи в Україні — останні новини
Нагадаємо, що сьогодні вночі армія Росії обстріляла Херсон. Вибухи лунали у прибережних районах міста.
Також вибухи пролунали у Кривому Розі: в новорічну ніч там зафіксували декілька прильотів.
Під удар російських ракет потрапив і Харків: одна з російських ракет завдала руйнувань готелю Kharkiv Palace в центрі міста.
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