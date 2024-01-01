Вибухи в Дніпрі 1 січня — що відомо

Ракета в польоті. Ілюстративне фото: Сили оборони півдня України

У Дніпрі лунають вибухи. Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу для міста.

Про це повідомляють соцмережі.

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В Дніпрі лунають вибухи

За повідомленням від ВПС України, для міста існувала загроза через російську крилату ракету Х-59 "Гедзь".

Джерело: соцмережі

Згодом у місті пролунали вибухи. За попереднім повідомленням, в місті працювало ППО.

Джерело: соцмережі

Вибухи в Україні — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні вночі армія Росії обстріляла Херсон. Вибухи лунали у прибережних районах міста.

Також вибухи пролунали у Кривому Розі: в новорічну ніч там зафіксували декілька прильотів.

Під удар російських ракет потрапив і Харків: одна з російських ракет завдала руйнувань готелю Kharkiv Palace в центрі міста.