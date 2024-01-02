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У Кривому Розі пролунали вибухи, — місцеві ЗМІ

2 січня 2024 15:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Кривому Розі пролунали вибухи, — місцеві ЗМІ
Вибух. Фото ілюстративне: Твоє місто
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В повітряному просторі України зафіксували ворожу ракету, яка рухалася в бік Кропивницького. Згодом місцеві засоби масової інформації повідомили про вибухи.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Політ ворожої ракети. Фото: скриншот

Ворожа ракета в напрямку Кропивницького

У зв'язку з рухом ворожої цілі у бік Кропивницького, в місті оголошено повітряну тривогу. Окрім того, попереджають про ракетну небезпеку. Мешканців міста закликають перебувати в укриттях.

Згодом місцеві ЗМІ повідомили про вибухи.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Ракетна атака на Київ 2 січня

Раніше ми повідомляли, що Росія завдала чергового ракетного удару по Києву. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.

Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.

Віталій Кличко розповів, що в будинку в Соломʼянському районі рятувальники деблокували 17 людей, а кількість постраждалих збільшилася до 43.

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