Вражеские БпЛА заходят в одну из областей — в ряде регионов продолжается воздушная тревога

На Украине воздушная тревога 16 ноября. Фото: Воздушные силы ВСУ

Воздушная тревога, 16 ноября, продолжается в ряде областей Украины, в частности, Винницкой. Там группа ударных БПЛА заходит в Винницкую область. Вражеские беспилотники продолжают двигаться по Украине.

Об этом информируют воздушные силы ВСУ.

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00:42. Вражеские беспилотники вошли в Николаевскую и Одесскую области.

04:43. Над Донецкой областью нависла ракетная угроза.

05:50 . Вражеские БПЛА вошли в Винницкую область.

Напомним, сегодня около 12:06 по всей Украине объявили воздушную тревогу. С аэродрома Саваслейка в России взлетел самолет МиГ-31К, являющийся носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал".