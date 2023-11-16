Вражеские БпЛА заходят в одну из областей — в ряде регионов продолжается воздушная тревога
Воздушная тревога, 16 ноября, продолжается в ряде областей Украины, в частности, Винницкой. Там группа ударных БПЛА заходит в Винницкую область. Вражеские беспилотники продолжают двигаться по Украине.
Об этом информируют воздушные силы ВСУ.
Ракетная опасность по Украине
00:42. Вражеские беспилотники вошли в Николаевскую и Одесскую области.
04:43. Над Донецкой областью нависла ракетная угроза.
05:50 . Вражеские БПЛА вошли в Винницкую область.
Напомним, сегодня около 12:06 по всей Украине объявили воздушную тревогу. С аэродрома Саваслейка в России взлетел самолет МиГ-31К, являющийся носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал".
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