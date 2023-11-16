Ворожі БпЛА заходять в одну з областей — у низці регіонів триває повітряна тривога
16 листопада 2023 06:01
оновлено: 06:09
В Україні повітряна тривога 16 листопада. Фото: Повітряні сили ЗСУ
Повітряна тривога, 16 листопада, триває у низці областей України, зокрема Вінницькій. Там група ударних БпЛА заходить у Вінницьку область. Ворожі безпілотники продовжують рухатися Україною.
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
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00:42. Ворожі безпілотники зайшли в Миколаївську та Одеську області.
04:43. Над Донецькою областю нависла ракетна загроза.
05:50. Ворожі БпЛА зайшли у Вінницьку область.
Нагадаємо, сьогодні, близько 12:06 по всій Україні оголосили повітряну тривогу. З аеродрому Саваслейка в Росії злетів літак МіГ-31К, який є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".
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