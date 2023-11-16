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Ворожі БпЛА заходять в одну з областей — у низці регіонів триває повітряна тривога

16 листопада 2023 06:01
оновлено: 06:09
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Ворожі БпЛА заходять в одну з областей — у низці регіонів триває повітряна тривога
В Україні повітряна тривога 16 листопада. Фото: Повітряні сили ЗСУ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Повітряна тривога, 16 листопада, триває у низці областей України, зокрема Вінницькій. Там група ударних БпЛА заходить у Вінницьку область. Ворожі безпілотники продовжують рухатися Україною.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

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00:42. Ворожі безпілотники зайшли в Миколаївську та Одеську області.

04:43. Над Донецькою областю нависла ракетна загроза.

05:50. Ворожі БпЛА зайшли у Вінницьку область.

Нагадаємо, сьогодні, близько 12:06 по всій Україні оголосили повітряну тривогу. З аеродрому Саваслейка в Росії злетів літак МіГ-31К, який є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".

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