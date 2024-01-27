Вражеские ракеты попали по промышленному объекту на Полтавщине
Российские захватчики атаковали Полтавскую область ракетами. В результате этого попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района. Это привело к пожару.
Об этом сообщили в Полтавской ОВО.
Российские оккупанты попали по промышленному объекту
Российские захватчики совершили пуск ракет по территории Украины. В частности, они целили в Полтавскую область.
В результате вражеской ракетной атаки произошло попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района. Это привело к пожару, однако пока ничего не известно о пострадавших в результате вражеского удара.
В настоящее время на месте работают все соответствующие службы, ликвидирующие последствия вражеского удара.
Ранее мы сообщали, что в Харькове и Кременчуге раздались мощные взрывы. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.
Напомним, что воздушная тревога звучала в Украине 27 января в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Была угроза применения баллистического вооружения в областях, где была объявлена тревога.
Читайте Новини.LIVE!