Вражеские ракеты попали по промышленному объекту на Полтавщине

Взрывы ночью в городе. Иллюстративное фото: t.me/vitalii_maletskyi

Российские захватчики атаковали Полтавскую область ракетами. В результате этого попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района. Это привело к пожару.

Об этом сообщили в Полтавской ОВО.

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Российские оккупанты попали по промышленному объекту

Российские захватчики совершили пуск ракет по территории Украины. В частности, они целили в Полтавскую область.

В результате вражеской ракетной атаки произошло попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района. Это привело к пожару, однако пока ничего не известно о пострадавших в результате вражеского удара.

В настоящее время на месте работают все соответствующие службы, ликвидирующие последствия вражеского удара.

Ранее мы сообщали, что в Харькове и Кременчуге раздались мощные взрывы. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

Напомним, что воздушная тревога звучала в Украине 27 января в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Была угроза применения баллистического вооружения в областях, где была объявлена тревога.