Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Вражеские ракеты попали по промышленному объекту на Полтавщине arrow

Вражеские ракеты попали по промышленному объекту на Полтавщине

27 января 2024 21:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Вражеские ракеты попали по промышленному объекту на Полтавщине
Взрывы ночью в городе. Иллюстративное фото: t.me/vitalii_maletskyi
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики атаковали Полтавскую область ракетами. В результате этого попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района. Это привело к пожару.

Об этом сообщили в Полтавской ОВО.

Читайте также:
ракеты
Попадание по промышленному объекту на Полтавщине. Фото: скриншот

Российские оккупанты попали по промышленному объекту

Российские захватчики совершили пуск ракет по территории Украины. В частности, они целили в Полтавскую область.

В результате вражеской ракетной атаки произошло попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района. Это привело к пожару, однако пока ничего не известно о пострадавших в результате вражеского удара.

В настоящее время на месте работают все соответствующие службы, ликвидирующие последствия вражеского удара.

Ранее мы сообщали, что в Харькове и Кременчуге раздались мощные взрывы. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

Напомним, что воздушная тревога звучала в Украине 27 января в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Была угроза применения баллистического вооружения в областях, где была объявлена тревога.

война
взрыв
Украина
Полтавская область
оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме