Ворожі ракети влучили по промисловому об'єкту на Полтавщині
Російські загарбники атакували Полтавську область ракетами. Внаслідок цього є влучання у промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району. Це спричинило пожежу.
Про це повідомили у Полтавській ОВА.
Російські окупанти влучили по промисловому об'єкту
Російські загарбники здійснили пуск ракет по території України. Зокрема вони цілили у Полтавську область.
Внаслідок ворожої ракетної атаки сталося влучання у промисловий об'єкт на території Кременчуцького району. Це призвело до пожежі, проте наразі нічого не відомо про постраждалих внаслідок ворожого удару.
В даний момент на місці працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки ворожого удару.
Раніше ми повідомляли, що у Харкові та Кременчуці пролунали потужні вибухи. В більшості областей України оголошено повітряну тривогу.
Нагадуємо, що повітряна тривога лунала в Україні 27 січня у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській та Запорізькій областях. Була загроза застосування балістичного озброєння в областях, де була оголошена тривога.
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