Ворожі ракети влучили по промисловому об'єкту на Полтавщині

Вибухи вночі в місті. Ілюстративне фото: t.me/vitalii_maletskyi

Російські загарбники атакували Полтавську область ракетами. Внаслідок цього є влучання у промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району. Це спричинило пожежу.

Про це повідомили у Полтавській ОВА.

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Російські окупанти влучили по промисловому об'єкту

Російські загарбники здійснили пуск ракет по території України. Зокрема вони цілили у Полтавську область.

Внаслідок ворожої ракетної атаки сталося влучання у промисловий об'єкт на території Кременчуцького району. Це призвело до пожежі, проте наразі нічого не відомо про постраждалих внаслідок ворожого удару.

В даний момент на місці працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки ворожого удару.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові та Кременчуці пролунали потужні вибухи. В більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

Нагадуємо, що повітряна тривога лунала в Україні 27 січня у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській та Запорізькій областях. Була загроза застосування балістичного озброєння в областях, де була оголошена тривога.