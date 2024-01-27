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Ворожі ракети влучили по промисловому об'єкту на Полтавщині

27 січня 2024 21:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ворожі ракети влучили по промисловому об'єкту на Полтавщині
Вибухи вночі в місті. Ілюстративне фото: t.me/vitalii_maletskyi
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники атакували Полтавську область ракетами. Внаслідок цього є влучання у промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району. Це спричинило пожежу.

Про це повідомили у Полтавській ОВА.

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Влучання по промисловому об'єкту на Полтавщині. Фото: скриншот

Російські окупанти влучили по промисловому об'єкту

Російські загарбники здійснили пуск ракет по території України. Зокрема вони цілили у Полтавську область.

Внаслідок ворожої ракетної атаки сталося влучання у промисловий об'єкт на території Кременчуцького району. Це призвело до пожежі, проте наразі нічого не відомо про постраждалих внаслідок ворожого удару.

В даний момент на місці працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки ворожого удару.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові та Кременчуці пролунали потужні вибухи. В більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

Нагадуємо, що повітряна тривога лунала в Україні 27 січня у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській та Запорізькій областях. Була загроза застосування балістичного озброєння в областях, де була оголошена тривога.

війна
вибух
Україна
Полтавська область
окупанти

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