Потери оккупантов на 15 сентября: обновленные данные Генштаба
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 470 российских оккупантов. К тому же, противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и БпЛА.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Ликвидированные оккупанты за предыдущие сутки
За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 470 человек.
Кроме этого, захватчики потеряли 13 танков, четыре бронемашины, 28 артиллерийских систем, пять РСЗО, 17 БпЛА и другой техники.
Общие потери оккупантов за время войны
С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента следующие:
- личного состава — около 271 440 (+470) человек;
- танков — 4 612 (+13) единиц;
- боевых бронированных машин — 8 814 (+4) единиц;
- артиллерийских систем — 5 972 (+28) единиц;
- РСЗО — 774 (+5) единиц;
- средств ПВО — 521 (+4) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 714 (+17);
- крылатых ракет — 1 455 (+0);
- кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 8 492 (+34) единиц;
- специальной техники — 889 (+0).
Напомним, что украинские силы добились неопределенных частичных успехов вблизи Бахмута, Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки, а также провели штурмы на Шахтерском и Мелитопольском направлениях.