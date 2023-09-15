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Потери оккупантов на 15 сентября: обновленные данные Генштаба

15 сентября 2023 08:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Потери оккупантов на 15 сентября: обновленные данные Генштаба
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 470 российских оккупантов. К тому же, противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и БпЛА.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 470 человек.

Кроме этого, захватчики потеряли 13 танков, четыре бронемашины, 28 артиллерийских систем, пять РСЗО, 17 БпЛА и другой техники.

Общие потери оккупантов за время войны

С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента следующие:

  • личного состава — около 271 440 (+470) человек;
  • танков — 4 612 (+13) единиц;
  • боевых бронированных машин — 8 814 (+4) единиц;
  • артиллерийских систем — 5 972 (+28) единиц;
  • РСЗО — 774 (+5) единиц;
  • средств ПВО — 521 (+4) единиц;
  • самолетов — 315 (+0) единиц;
  • вертолетов — 316 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 714 (+17);
  • крылатых ракет — 1 455 (+0);
  • кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8 492 (+34) единиц;
  • специальной техники — 889 (+0).
потери окупантов на 15 сентября
Потери окупантов по состоянию на 15 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что украинские силы добились неопределенных частичных успехов вблизи Бахмута, Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки, а также провели штурмы на Шахтерском и Мелитопольском направлениях.

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