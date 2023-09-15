Втрати окупантів на 15 вересня: оновлені дані Генштабу

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

За минулу добу Збройні сили України ліквідували приблизно 470 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи та БпЛА.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Упродовж минулої доби окупаційна армія зменшилася на 470 людей.

Окрім цього, загарбники втратили 13 танків, чотири бронемашини, 28 артилерійських систем, п'ять РСЗВ, 17 БпЛА та іншої техніки.

Загальні втрати окупантів за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати російського військового контингенту такі:

особового складу — близько 271 440 (+470) осіб;

танків — 4 612 (+13) одиниць;

бойових броньованих машин — 8 814 (+4) одиниць;

артилерійських систем — 5 972 (+28) одиниць;

РСЗВ — 774 (+5) одиниць;

засобів ППО — 521 (+4) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 714 (+17);

крилатих ракет — 1 455 (+0);

кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 8 492 (+34) одиниць;

спеціальної техніки — 889 (+0).

Втрати окупантів станом на 15 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що українські сили досягли невизначених часткових успіхів поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки, а також провели штурми на Шахтарському та Мелітопольському напрямках.