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Потери оккупантов на 16 сентября: обновленные данные Генштаба

16 сентября 2023 08:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Потери оккупантов на 16 сентября: обновленные данные Генштаба
Украинские военные. Фото: Владимир Болестев
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили около 350 российских оккупантов. Армия РФ продолжает терять много военной техники, бронемашин и БпЛА.

Об актуальных потерях рассказали в пресс-службе Генштаба.

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За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 350 представителей оккупационной армии.

Также россияне потеряли 10 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 24 беспилотника и другую технику.

Общие потери оккупантов

За время полномасштабного вторжения потери российского военного контингента таковы:

  • личного состава — около 271 790 (+350) человек;
  • танков — 4 616 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин — 8 824 (+10) ед;
  • артиллерийских систем — 5 988 (+16) ед;
  • РСЗО — 774 (+0) ед;
  • средств ПВО — 521 (+0) ед;
  • самолетов — 315 (+0) ед;
  • вертолетов — 316 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 738 (+24);
  • крылатых ракет — 1 455 (+0);
  • кораблей /катеров — 20 (+0) ед.;
  • подводных лодок — 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8 525 (+33) ед;
  • специальной техники — 891 (+2).
потери окупантов на 16 сентября
Потери оккупантов по состоянию на 16 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, в пятницу, 15 сентября, Силы обороны Украины освободили Андреевку в Донецкой области. В результате жестких боевых действий населенный пункт полностью уничтожен.

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