Потери оккупантов на 16 сентября: обновленные данные Генштаба
За прошедшие сутки ВСУ уничтожили около 350 российских оккупантов. Армия РФ продолжает терять много военной техники, бронемашин и БпЛА.
Об актуальных потерях рассказали в пресс-службе Генштаба.
Потери живой силы и техники врага
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 350 представителей оккупационной армии.
Также россияне потеряли 10 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 24 беспилотника и другую технику.
Общие потери оккупантов
За время полномасштабного вторжения потери российского военного контингента таковы:
- личного состава — около 271 790 (+350) человек;
- танков — 4 616 (+4) ед;
- боевых бронированных машин — 8 824 (+10) ед;
- артиллерийских систем — 5 988 (+16) ед;
- РСЗО — 774 (+0) ед;
- средств ПВО — 521 (+0) ед;
- самолетов — 315 (+0) ед;
- вертолетов — 316 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 738 (+24);
- крылатых ракет — 1 455 (+0);
- кораблей /катеров — 20 (+0) ед.;
- подводных лодок — 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 8 525 (+33) ед;
- специальной техники — 891 (+2).
Напомним, в пятницу, 15 сентября, Силы обороны Украины освободили Андреевку в Донецкой области. В результате жестких боевых действий населенный пункт полностью уничтожен.