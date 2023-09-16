Потери оккупантов на 16 сентября: обновленные данные Генштаба

Украинские военные. Фото: Владимир Болестев

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили около 350 российских оккупантов. Армия РФ продолжает терять много военной техники, бронемашин и БпЛА.

Об актуальных потерях рассказали в пресс-службе Генштаба.

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За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 350 представителей оккупационной армии.

Также россияне потеряли 10 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 24 беспилотника и другую технику.

Общие потери оккупантов

За время полномасштабного вторжения потери российского военного контингента таковы:

личного состава — около 271 790 (+350) человек;

танков — 4 616 (+4) ед;

боевых бронированных машин — 8 824 (+10) ед;

артиллерийских систем — 5 988 (+16) ед;

РСЗО — 774 (+0) ед;

средств ПВО — 521 (+0) ед;

самолетов — 315 (+0) ед;

вертолетов — 316 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 738 (+24);

крылатых ракет — 1 455 (+0);

кораблей /катеров — 20 (+0) ед.;

подводных лодок — 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 8 525 (+33) ед;

специальной техники — 891 (+2).

Потери оккупантов по состоянию на 16 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, в пятницу, 15 сентября, Силы обороны Украины освободили Андреевку в Донецкой области. В результате жестких боевых действий населенный пункт полностью уничтожен.