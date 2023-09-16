Втрати окупантів на 16 вересня: оновлені дані Генштабу

Українські військові. Фото: Володимир Болєстєв

Впродовж минулої доби ЗСУ знищили близько 350 російських окупантів. Армія РФ продовжує втрачати багато військової техніки, бронемашин та БпЛА.

Про актуальні втрати розповіли у пресслужбі Генштабу.

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За минулу добу українські військові ліквідували 350 представників окупаційної армії.

Також росіяни втратили 10 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 24 безпілотники та іншу техніку.

Загальні втрати окупантів

Під час повномасштабного вторгнення втрати російського військового контингенту такі:

особового складу — близько 271 790 (+350) осіб;

танків — 4 616 (+4) од.;

бойових броньованих машин — 8 824 (+10) од.;

артилерійських систем — 5 988 (+16) од.;

РСЗВ — 774 (+0) од.;

засобів ППО — 521 (+0) од.;

літаків — 315 (+0) од.;

гелікоптерів — 316 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 738 (+24);

крилатих ракет — 1 455 (+0);

кораблів /катерів — 20 (+0) од.;

підводних човнів — 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 8 525 (+33) од.;

спеціальної техніки — 891 (+2).

Втрати окупантів станом на 16 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 вересня, Сили оборони України звільнили Андріївку на Донеччині. Внаслідок жорстких бойових дій населений пункт повністю знищений.