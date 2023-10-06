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Потери оккупантов на 6 октября: новые данные Генштаба ВСУ

6 октября 2023 10:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Потери оккупантов на 6 октября: новые данные Генштаба ВСУ
Вооруженные силы Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вооруженные силы Украины не покладая сил противостоят российским оккупантам. Так, за сутки было ликвидировано 620 российских солдат, а также уничтожено 23 артиллерийских систем и 29 БпЛА.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов на 6 октября

Ориентировочно с 24 февраля 2022 года по 6 октября 2023 года потери российских оккупантов следующие:

  • личного состава — около 281090 (+620) человек;
  • танков — 4777 (+20) единиц;
  • боевых бронированных машин — 9082 (+30) единиц;
  • артиллерийских систем — 6666 (+23) единиц;
  • РСЗО — 806 (+2) единиц;
  • средства ПВО — 540 (+0) единиц;
  • самолетов — 315 (+0) единиц;
  • вертолетов — 316 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5158 (+29;
  • крылатые ракеты — 1530 (+0);
  • корабли/катера — 20 (+0) единиц;
  • подлодки — 1 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9015 (+35) единиц;
  • специальная техника — 951 (+3).
Потери оккупантов на 6 октября
Потери оккупантов на 6 октября. Фото: 
facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что в течение последних 24 часов воздушные силы оборонительных войск осуществили 12 ударов по территориям, где концентрировались вражеские военнослужащие, оружие и боевая техника. Также украинские военные  провели семь атак на противовоздушные ракетные системы противника.

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