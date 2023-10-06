Втрати окупантів на 6 жовтня: нові дані Генштабу ЗСУ

Збройні сили України Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Збройні сили України не покладаючи сил протистоять російським окупантам. Так, за добу було ліквідовано 620 російських солдатів, а також знищено 23 артилерійські системи та 29 БпЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів на 6 жовтня

Орієнтовно з 24 лютого 2022 по 6 жовтня 2023 втрати російських окупантів наступні:

особового складу — близько 281090 (+620) осіб;

танків — 4777 (+20) одиниць;

бойових броньованих машин — 9082 (+30) одиниць;

артилерійських систем — 6666 (+23) одиниць;

РСЗВ — 806 (+2) одиниць;

засоби ППО — 540 (+0) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5158 (+29;

крилаті ракети — 1530 (+0);

кораблі/катери — 20 (+0) одиниць;

підводні човни — 1 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 9015 (+35) одиниць;

спеціальна техніка — 951 (+3).

Втрати окупантів на 6 жовтня. Фото:

facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що протягом останніх 24 годин повітряні сили оборонних військ здійснили 12 ударів по територіях, де концентрувалися ворожі військовослужбовці, зброя та бойова техніка. Також українські військові провели сім атак на протиповітряні ракетні системи супротивника.