Потери оккупантов на 8 октября: обновленные данные Генштаба

Вооруженные силы Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Начался 592 день широкомасштабного вторжения России на территорию Украины. Украинские защитники борются с оккупантами и за время войны уже ликвидировали 282 280 российских солдат.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов на 8 октября

Ориентировочно потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 8 октября 2023 года следующие:

личного состава — около 282280 (+580) человек;

танков — 4821 (+21) единиц;

боевых бронированных машин — 9123 (+21) единиц;

артиллерийских систем — 6705 (+17) единиц;

РСЗО — 808 (+0) единиц;

средства ПВО — 542 (+1) единиц;

самолетов — 315 (+0) единиц;

вертолетов — 316 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5190 (+5);

крылатые ракеты — 1530 (+0);

корабли/катера — 20 (+0) единиц;

подлодки — 1 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 9111 (+38) единиц;

специальная техника — 959 (+3).

Потери оккупантов на 8 октября. Фото:

facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что Кремль, вероятно, будет использовать ракетные нападения группировки ХАМАС по Израилю в качестве средства проведения ряда информационных кампаний, целью которых является отвлечение внимания и поддержки США и Запада от Украины.