Потери оккупантов на 8 октября: обновленные данные Генштаба
8 октября 2023 08:45
Вооруженные силы Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Начался 592 день широкомасштабного вторжения России на территорию Украины. Украинские защитники борются с оккупантами и за время войны уже ликвидировали 282 280 российских солдат.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Потери оккупантов на 8 октября
Ориентировочно потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 8 октября 2023 года следующие:
- личного состава — около 282280 (+580) человек;
- танков — 4821 (+21) единиц;
- боевых бронированных машин — 9123 (+21) единиц;
- артиллерийских систем — 6705 (+17) единиц;
- РСЗО — 808 (+0) единиц;
- средства ПВО — 542 (+1) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5190 (+5);
- крылатые ракеты — 1530 (+0);
- корабли/катера — 20 (+0) единиц;
- подлодки — 1 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 9111 (+38) единиц;
- специальная техника — 959 (+3).
Напомним, что Кремль, вероятно, будет использовать ракетные нападения группировки ХАМАС по Израилю в качестве средства проведения ряда информационных кампаний, целью которых является отвлечение внимания и поддержки США и Запада от Украины.