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Втрати окупантів на 8 жовтня: оновлені дані Генштабу

8 жовтня 2023 08:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Втрати окупантів на 8 жовтня: оновлені дані Генштабу
Збройні сили України Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Розпочався 592-й день широкомасштабного вторгнення Росії на територію України. Українські захисники борються з окупантами та за час війни вже ліквідували 282 280 російських солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів на 8 жовтня

Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року до 8 жовтня 2023 року наступні:

  • особового складу — близько 282280 (+580) осіб;
  • танків — 4821 (+21) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 9123 (+21) одиниць;
  • артилерійських систем — 6705 (+17) одиниць;
  • РСЗВ — 808 (+0) одиниць;
  • засоби ППО — 542 (+1) одиниць;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5190 (+5);
  • крилаті ракети — 1530 (+0);
  • кораблі/катери — 20 (+0) одиниць;
  • підводні човни — 1 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 9111 (+38) одиниць;
  • спеціальна техніка — 959 (+3).
Втрати окупантів на 7 жовтня
Втрати окупантів на 8 жовтня. Фото:
facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що Кремль, ймовірно, використовуватиме ракетні напади угруповання ХАМАС по Ізраїлю як засіб проведення низки інформаційних кампаній, метою яких є відволікання уваги та підтримки США та Заходу від України.

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