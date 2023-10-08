Втрати окупантів на 8 жовтня: оновлені дані Генштабу

Збройні сили України Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Розпочався 592-й день широкомасштабного вторгнення Росії на територію України. Українські захисники борються з окупантами та за час війни вже ліквідували 282 280 російських солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів на 8 жовтня

Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року до 8 жовтня 2023 року наступні:

особового складу — близько 282280 (+580) осіб;

танків — 4821 (+21) одиниць;

бойових броньованих машин — 9123 (+21) одиниць;

артилерійських систем — 6705 (+17) одиниць;

РСЗВ — 808 (+0) одиниць;

засоби ППО — 542 (+1) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5190 (+5);

крилаті ракети — 1530 (+0);

кораблі/катери — 20 (+0) одиниць;

підводні човни — 1 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 9111 (+38) одиниць;

спеціальна техніка — 959 (+3).

Втрати окупантів на 8 жовтня. Фото:

facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що Кремль, ймовірно, використовуватиме ракетні напади угруповання ХАМАС по Ізраїлю як засіб проведення низки інформаційних кампаній, метою яких є відволікання уваги та підтримки США та Заходу від України.