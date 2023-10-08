Втрати окупантів на 8 жовтня: оновлені дані Генштабу
8 жовтня 2023 08:45
Збройні сили України Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Розпочався 592-й день широкомасштабного вторгнення Росії на територію України. Українські захисники борються з окупантами та за час війни вже ліквідували 282 280 російських солдатів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Втрати окупантів на 8 жовтня
Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року до 8 жовтня 2023 року наступні:
- особового складу — близько 282280 (+580) осіб;
- танків — 4821 (+21) одиниць;
- бойових броньованих машин — 9123 (+21) одиниць;
- артилерійських систем — 6705 (+17) одиниць;
- РСЗВ — 808 (+0) одиниць;
- засоби ППО — 542 (+1) одиниць;
- літаків — 315 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5190 (+5);
- крилаті ракети — 1530 (+0);
- кораблі/катери — 20 (+0) одиниць;
- підводні човни — 1 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9111 (+38) одиниць;
- спеціальна техніка — 959 (+3).
Нагадаємо, що Кремль, ймовірно, використовуватиме ракетні напади угруповання ХАМАС по Ізраїлю як засіб проведення низки інформаційних кампаній, метою яких є відволікання уваги та підтримки США та Заходу від України.