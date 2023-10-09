Потери оккупантов на 9 октября: новые данные Генштаба
9 октября 2023 08:47
Вооруженные силы Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Вооруженные силы Украины каждый день ликвидируют оккупантов и уничтожают их военную технику. Так, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 350 российских солдат.
Об этом сообщает Генштаб.
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Потери оккупантов на 9 октября
Ориентировочно потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 9 октября 2023 года следующие:
- личного состава — около 282630 (+350) человек;
- танков — 4823 (+2) единиц;
- боевых бронированных машин — 9126 (+3) единиц;
- артиллерийских систем — 6706 (+1) единиц;
- РСЗО – 808 (+0) единиц;
- средства ПВО — 543 (+1) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5190 (+0);
- крылатые ракеты — 1530 (+0);
- корабли /катера — 20 (+0) единиц;
- подлодки — 1 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 9113 (+2) единиц;
- специальная техника — 959 (+0).
Напомним, что российские войска активизировали действия по минированию в районе Работино и Вербового в Запорожской области. Таким образом, они стремятся ограничить маневры украинских войск, держа их подальше от своих зон обеспечения.