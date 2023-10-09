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Втрати окупантів на 9 жовтня: нові дані Генштабу

9 жовтня 2023 08:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Втрати окупантів на 9 жовтня: нові дані Генштабу
Збройні сили України Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Збройні сили України щодня ліквідують окупантів та знищують їхню військову техніку. Так, минулої доби українські військові ліквідували 350 російських солдатів.

Про це повідомляє Генштаб.

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Втрати окупантів на 9 жовтня

Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 по 9 жовтня 2023 наступні:

  • особового складу — близько 282630 (+350) осіб;
  • танків — 4823 (+2) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 9126 (+3) одиниць;
  • артилерійських систем — 6706 (+1) одиниць;
  • РСЗВ — 808 (+0) одиниць;
  • засоби ППО — 543 (+1) одиниць;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5190 (+0);
  • крилаті ракети — 1530 (+0);
  • кораблі/катери — 20 (+0) одиниць;
  • підводні човни — 1 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 9113 (+2) одиниць;
  • спеціальна техніка — 959 (+0).

Нагадаємо, що російські війська активізували дії щодо мінування в районі Роботиного та Вербового у Запорізькій області. Таким чином вони прагнуть обмежити маневри українських військ, тримаючи їх якомога далі від своїх зон забезпечення.

 

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