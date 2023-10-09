Втрати окупантів на 9 жовтня: нові дані Генштабу
9 жовтня 2023 08:47
Збройні сили України Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Збройні сили України щодня ліквідують окупантів та знищують їхню військову техніку. Так, минулої доби українські військові ліквідували 350 російських солдатів.
Про це повідомляє Генштаб.
Читайте також:
Втрати окупантів на 9 жовтня
Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 по 9 жовтня 2023 наступні:
- особового складу — близько 282630 (+350) осіб;
- танків — 4823 (+2) одиниць;
- бойових броньованих машин — 9126 (+3) одиниць;
- артилерійських систем — 6706 (+1) одиниць;
- РСЗВ — 808 (+0) одиниць;
- засоби ППО — 543 (+1) одиниць;
- літаків — 315 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5190 (+0);
- крилаті ракети — 1530 (+0);
- кораблі/катери — 20 (+0) одиниць;
- підводні човни — 1 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9113 (+2) одиниць;
- спеціальна техніка — 959 (+0).
Нагадаємо, що російські війська активізували дії щодо мінування в районі Роботиного та Вербового у Запорізькій області. Таким чином вони прагнуть обмежити маневри українських військ, тримаючи їх якомога далі від своїх зон забезпечення.