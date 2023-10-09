Втрати окупантів на 9 жовтня: нові дані Генштабу

Збройні сили України Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Збройні сили України щодня ліквідують окупантів та знищують їхню військову техніку. Так, минулої доби українські військові ліквідували 350 російських солдатів.

Про це повідомляє Генштаб.

Читайте також:

Втрати окупантів на 9 жовтня

Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 по 9 жовтня 2023 наступні:

особового складу — близько 282630 (+350) осіб;

танків — 4823 (+2) одиниць;

бойових броньованих машин — 9126 (+3) одиниць;

артилерійських систем — 6706 (+1) одиниць;

РСЗВ — 808 (+0) одиниць;

засоби ППО — 543 (+1) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5190 (+0);

крилаті ракети — 1530 (+0);

кораблі/катери — 20 (+0) одиниць;

підводні човни — 1 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 9113 (+2) одиниць;

спеціальна техніка — 959 (+0).

Нагадаємо, що російські війська активізували дії щодо мінування в районі Роботиного та Вербового у Запорізькій області. Таким чином вони прагнуть обмежити маневри українських військ, тримаючи їх якомога далі від своїх зон забезпечення.