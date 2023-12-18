Потери оккупантов и ситуация на направлениях — сводка Генштаба
За прошедшие сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения. Оккупанты обстреливают не только военных, но и многочисленные гражданские объекты нашего государства.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Успехи ВСУ на фронте
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла точные удары по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по двум зенитно-ракетным комплексам противника.
Кроме того, подразделения ракетных войск поразили:
- четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
- артиллерийское средство,
- состав боеприпасов противника.
Удары оккупантов по Украине
За прошедшие сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения. В общей сложности россияне два раза ударили ракетами и нанесли 28 авиационных ударов. Кроме того, 47 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Всего под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
Какая ситуация на самых горячих направлениях фронта
На Бахмутском направлении наши защитники отразили пять атак оккупантов в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. В то же время Силы обороны продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении захватчики пытаются оцепить Авдеевку, но Силы обороны продолжают сдерживать врага и наносят им сокрушительные удары. Так, отражены 16 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, и еще 11 — южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области.
На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
На Херсонском направлении наши воины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу и наносят огненное поражение по тылам врага.
Потери оккупантов по состоянию на 18 декабря
По состоянию на 18 декабря потери российской армии на войне в Украине:
- личного состава — около 347 160 (+1090) человек;
- танков — 5 783 (+44) единицы;
- боевых бронированных машин — 10 752 (+60) единицы;
- артиллерийских систем — 8 175 (+38) единиц;
- РСЗО — 926 (+3) единиц;
- средств ПВО — 610 (+1) единиц;
- самолетов — 324 (+0) единицы;
- вертолетов — 324 (+0) единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 290 (+12) единиц;
- крылатых ракет — 1 610 (+0) единиц;
- кораблей/катеров — 22 (+0) единицы;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерны — 10 822 (+56) единицы;
- специальной техники — 1 198 (+4) единицы.
Напомним, беспилотники ГУР атаковали военный аэродром в Ростовской области. Таким образом, слова российских источников о том, что все дроны были сбиты, не соответствуют действительности.
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