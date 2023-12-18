Потери оккупантов и ситуация на направлениях — сводка Генштаба

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения. Оккупанты обстреливают не только военных, но и многочисленные гражданские объекты нашего государства.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла точные удары по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по двум зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили:

четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

артиллерийское средство,

состав боеприпасов противника.

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Удары оккупантов по Украине

За прошедшие сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения. В общей сложности россияне два раза ударили ракетами и нанесли 28 авиационных ударов. Кроме того, 47 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Всего под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Какая ситуация на самых горячих направлениях фронта

На Бахмутском направлении наши защитники отразили пять атак оккупантов в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. В то же время Силы обороны продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении захватчики пытаются оцепить Авдеевку, но Силы обороны продолжают сдерживать врага и наносят им сокрушительные удары. Так, отражены 16 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, и еще 11 — южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области.

Украинский военный на танке. Фото: Генштаб ВСУ

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении наши воины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу и наносят огненное поражение по тылам врага.

Возведение Генштаба 18 декабря. Фото: скриншот

Потери оккупантов по состоянию на 18 декабря

По состоянию на 18 декабря потери российской армии на войне в Украине:

личного состава — около 347 160 (+1090) человек;

танков — 5 783 (+44) единицы;

боевых бронированных машин — 10 752 (+60) единицы;

артиллерийских систем — 8 175 (+38) единиц;

РСЗО — 926 (+3) единиц;

средств ПВО — 610 (+1) единиц;

самолетов — 324 (+0) единицы;

вертолетов — 324 (+0) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 290 (+12) единиц;

крылатых ракет — 1 610 (+0) единиц;

кораблей/катеров — 22 (+0) единицы;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерны — 10 822 (+56) единицы;

специальной техники — 1 198 (+4) единицы.

Потери оккупантов 18 декабря. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, беспилотники ГУР атаковали военный аэродром в Ростовской области. Таким образом, слова российских источников о том, что все дроны были сбиты, не соответствуют действительности.