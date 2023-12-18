Втрати окупантів та ситуація на напрямках — зведення Генштабу

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Окупанти обстрілюють не тільки військових, а й численні цивільні об’єкти нашої держави.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Упродовж попередньої доби авіація Сил оборони завдала влучних ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по двох зенітно-ракетним комплексам противника.

Окрім того, підрозділи ракетних військ уразили:

чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,

артилерійський засіб,

склад боєприпасів противника.

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Удари окупантів по Україні

Протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом росіяни два рази вдарили ракетами та здійснили 28 авіаційних ударів. Окрім того, 47 разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Загалом, під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на найгарячіших напрямках фронту

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили п'ять атак окупантів в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Водночас Сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку загарбники намагаються оточити Авдіївку, але Сили оборони продовжують стримувати ворога та завдають їм нищівних ударів. Так, відбито 16 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 11 — південніше Тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області.

Український військовий на танку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу та завдають вогневе ураження по тилах ворога.

Зведення Генштабу 18 грудня. Фото: скриншот

Втрати окупантів станом на 18 грудня

Станом на 18 грудня втрати російської армії на війні в Україні наступні:

особового складу — близько 347 160 (+1090) осіб;

танків — 5 783 (+44) одиниці;

бойових броньованих машин — 10 752 (+60) одиниці;

артилерійських систем — 8 175 (+38) одиниць;

РСЗВ — 926 (+3) одиниць;

засобів ППО — 610 (+1) одиниць;

літаків — 324 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 290 (+12) одиниць;

крилатих ракет — 1 610 (+0) одиниць;

кораблів/катерів — 22 (+0) одиниці;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 822 (+56) одиниці;

спеціальної техніки — 1 198 (+4) одиниці.

Втрати окупантів 18 грудня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, безпілотники ГУР атакували військовий аеродром у Ростовській області. Таким чином, слова російських джерел про те, що всі дрони були збиті, не відповідають дійсності.